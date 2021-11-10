Семенович рассказала о принятии себя в любом весе и с любой внешностью
Семенович рассказала о подходящей системе питания и о принятии себя в любом весе
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Анна Семенович призналась, что научилась принимать себя в любом весе и с любой внешностью. В этом звезде помогли занятия с психологом.
"Однажды я посмотрела на себя в зеркало и сказала: "Да, 10 лет назад ты весила на 10 килограммов меньше, но от этого ты не стала хуже, у тебя не убавилось работы. Тебе не нужно резать себе грудь, голодать с утра до ночи". Сейчас мне вообще все равно, любят ли меня люди. Я сама себя полюбила", – рассказала звезда.
В интервью Иде Галич на Муз-ТВ звезда добавила, что тем не менее старается следить за собой и правильно питаться, несмотря на проблемы со здоровьем.
"У меня есть некоторые проблемы с желчным пузырем. Мне не подходит модная система голодания 16 на 8, хотя она и очень крутая. Мне нельзя много голодать. Я ем достаточно дробно, часто и просто правильно", – сказала Семенович.
Ранее стало известно, что 41-летняя звезда заморозила яйцеклетки. Анна призналась, что планирует родить в следующем году.