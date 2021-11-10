https://ria.ru/20211110/semenovich-1758364022.html

Семенович рассказала о принятии себя в любом весе и с любой внешностью

Семенович рассказала о принятии себя в любом весе и с любой внешностью - РИА Новости, 10.11.2021

Семенович рассказала о принятии себя в любом весе и с любой внешностью

Анна Семенович призналась, что научилась принимать себя в любом весе и с любой внешностью. В этом звезде помогли занятия с психологом. РИА Новости, 10.11.2021

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2021-11-10T12:02

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ида галич

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Анна Семенович призналась, что научилась принимать себя в любом весе и с любой внешностью. В этом звезде помогли занятия с психологом.В интервью Иде Галич на Муз-ТВ звезда добавила, что тем не менее старается следить за собой и правильно питаться, несмотря на проблемы со здоровьем.Ранее стало известно, что 41-летняя звезда заморозила яйцеклетки. Анна призналась, что планирует родить в следующем году.

https://ria.ru/20211109/dolina-1758189347.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анна семенович, шоу-бизнес, ида галич