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Шоубиз
https://ria.ru/20211110/semenovich-1758364022.html
Семенович рассказала о принятии себя в любом весе и с любой внешностью
Семенович рассказала о принятии себя в любом весе и с любой внешностью - РИА Новости, 10.11.2021
Семенович рассказала о принятии себя в любом весе и с любой внешностью
Анна Семенович призналась, что научилась принимать себя в любом весе и с любой внешностью. В этом звезде помогли занятия с психологом. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:02
2021-11-10T12:02
шоубиз
знаменитости
анна семенович
шоу-бизнес
ида галич
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Анна Семенович призналась, что научилась принимать себя в любом весе и с любой внешностью. В этом звезде помогли занятия с психологом.В интервью Иде Галич на Муз-ТВ звезда добавила, что тем не менее старается следить за собой и правильно питаться, несмотря на проблемы со здоровьем.Ранее стало известно, что 41-летняя звезда заморозила яйцеклетки. Анна призналась, что планирует родить в следующем году.
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знаменитости, анна семенович, шоу-бизнес, ида галич
12:02 10.11.2021
 
Семенович рассказала о принятии себя в любом весе и с любой внешностью

Семенович рассказала о подходящей системе питания и о принятии себя в любом весе

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАнна Семенович
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Анна Семенович призналась, что научилась принимать себя в любом весе и с любой внешностью. В этом звезде помогли занятия с психологом.

"Однажды я посмотрела на себя в зеркало и сказала: "Да, 10 лет назад ты весила на 10 килограммов меньше, но от этого ты не стала хуже, у тебя не убавилось работы. Тебе не нужно резать себе грудь, голодать с утра до ночи". Сейчас мне вообще все равно, любят ли меня люди. Я сама себя полюбила", – рассказала звезда.

В интервью Иде Галич на Муз-ТВ звезда добавила, что тем не менее старается следить за собой и правильно питаться, несмотря на проблемы со здоровьем.

"У меня есть некоторые проблемы с желчным пузырем. Мне не подходит модная система голодания 16 на 8, хотя она и очень крутая. Мне нельзя много голодать. Я ем достаточно дробно, часто и просто правильно", – сказала Семенович.

Ранее стало известно, что 41-летняя звезда заморозила яйцеклетки. Анна призналась, что планирует родить в следующем году.
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