В Крыму дали совет Ротару после слов сестры о статусе полуострова
Глава ОП Крыма Форманчук посоветовал Ротару не скатываться до украинского национализма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук выразил сожаление, что советская эстрадная певица София Ротару отказывается признавать российский статус полуострова и посоветовал ей не скатываться до махрового украинского национализма.
Ранее сестра певицы Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. Она рассказала, что последний раз посещала полуостров в 2012 году, а София Ротару не была там пять или шесть лет. При этом принадлежащий певице крымский отель Villa Sofia в Ялте стоит закрытым, уточнила ее сестра.
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"Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество.
"Я не сомневаюсь, что она также любила Крым и хорошо относилась к нему, но при нынешних политических реалиях выяснилось, что она любит не российский Крым, а украинский. Это ее право, нам остается только лишь сожалеть об этом. Мы не умаляем ее талант, ее вклад в развитие советской эстрады. Ее, действительно, любили и любят сегодня на бескрайних просторах России, у нее очень много есть своих фанатов, но политические реалии таковы, что, к сожалению, часто разводят по разные стороны политических баррикад", - сказал Форманчук.
Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума верховного совета Крыма за "выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство".