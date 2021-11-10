https://ria.ru/20211110/rotaru-1758357899.html

В Крыму дали совет Ротару после слов сестры о статусе полуострова

В Крыму дали совет Ротару после слов сестры о статусе полуострова - РИА Новости, 10.11.2021

В Крыму дали совет Ротару после слов сестры о статусе полуострова

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук выразил сожаление, что советская эстрадная певица София Ротару отказывается признавать российский статус... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:25

2021-11-10T11:25

2021-11-10T11:25

шоубиз

в мире

украина

софия ротару

ялта

александр форманчук

новости культуры

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156154/33/1561543344_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_54af0444808b1543fca800c6ace0b1ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук выразил сожаление, что советская эстрадная певица София Ротару отказывается признавать российский статус полуострова и посоветовал ей не скатываться до махрового украинского национализма.Ранее сестра певицы Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. Она рассказала, что последний раз посещала полуостров в 2012 году, а София Ротару не была там пять или шесть лет. При этом принадлежащий певице крымский отель Villa Sofia в Ялте стоит закрытым, уточнила ее сестра."Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то, что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма", - сказал РИА Новости Форманчук.По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество."Я не сомневаюсь, что она также любила Крым и хорошо относилась к нему, но при нынешних политических реалиях выяснилось, что она любит не российский Крым, а украинский. Это ее право, нам остается только лишь сожалеть об этом. Мы не умаляем ее талант, ее вклад в развитие советской эстрады. Ее, действительно, любили и любят сегодня на бескрайних просторах России, у нее очень много есть своих фанатов, но политические реалии таковы, что, к сожалению, часто разводят по разные стороны политических баррикад", - сказал Форманчук.Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума верховного совета Крыма за "выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство".

https://ria.ru/20211106/plan-1757883967.html

https://ria.ru/20211106/bolgary-1757866002.html

украина

ялта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, софия ротару, ялта, александр форманчук, новости культуры, россия, культура