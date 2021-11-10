https://ria.ru/20211110/razumkov-1758367685.html

В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком

В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком - РИА Новости, 10.11.2021

В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков объединился с экс-премьером Арсением Яценюком и бывшим главой МВД Арсеном Аваковым, сообщил первый... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:02

2021-11-10T12:02

2021-11-10T12:02

в мире

украина

арсений яценюк

верховная рада украины

арсен аваков

партия "слуга народа"

дмитрий разумков

александр корниенко

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков объединился с экс-премьером Арсением Яценюком и бывшим главой МВД Арсеном Аваковым, сообщил первый вице-спикер парламента, один из лидеров пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике.Яценюк покинул пост премьера в 2016 году. Одним из наиболее известных его проектов стала "Стена", которую он предлагал построить на границе с РФ. Позже по инициативе самого Яценюка ее переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. Проект не завершен до сих пор.

https://ria.ru/20211007/razumkov-1753479256.html

https://ria.ru/20211009/imperator-1753779614.html

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в мире, украина, арсений яценюк, верховная рада украины, арсен аваков, партия "слуга народа", дмитрий разумков, александр корниенко