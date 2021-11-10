В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
Первый вице-спикер Рады Корниенко: Разумков создал политический блок с Аваковым и Яценюком
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии в Киеве
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков объединился с экс-премьером Арсением Яценюком и бывшим главой МВД Арсеном Аваковым, сообщил первый вице-спикер парламента, один из лидеров пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.
7 октября, 12:00Разумков после отставки заявил о президентских амбициях
"Разумков пошел на объединение со старыми политиками, которое мы уже неделю видим в формате "Блок РАЯ", то есть Разумков, Аваков, Яценюк. И это, пожалуй, не то, чего ждут избиратели", — цитирует Корниенко агентство УНИАН.
Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике.
Яценюк покинул пост премьера в 2016 году. Одним из наиболее известных его проектов стала "Стена", которую он предлагал построить на границе с РФ. Позже по инициативе самого Яценюка ее переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. Проект не завершен до сих пор.