https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758436741.html

Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России

Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России - РИА Новости, 10.11.2021

Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России

Проблема вывоза краснокнижных растений из России гражданами Китая – один из острых вопросов природоохраны, констатировала в среду руководитель Росприроднадзора... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:12

2021-11-10T17:12

2021-11-10T17:12

общество

китай

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

горный алтай

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Проблема вывоза краснокнижных растений из России гражданами Китая – один из острых вопросов природоохраны, констатировала в среду руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.Об этом она заявила в Совете Федерации, отвечая на вопрос сенатора, как Росприроднадзор относится к идее ввести уголовное преследование за ущерб краснокнижным растениям."Сейчас давайте четко скажем – "большой китайский брат" у нас просто пылесосит все, что только можно добыть. Сколько бы Светлана Геннадьевна [Радионова говорит о себе в третьем лице] ни давала бы разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги - сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам", - сказала она.Вопрос этот для России сложный: для жителей ряда регионов добыча растений, в том числе краснокнижных, это традиционный промысел, однако "нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны", отметила глава Росприроднадзора."По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае…, разговаривали с местным населением - для них часть этого образа жизни, это их жизнь. А для нас это – биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики – это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе – это большое наше богатство", - сказала она.

https://ria.ru/20211001/radionova-1752511702.html

https://ria.ru/20211001/utilizatsiya-1752597037.html

китай

горный алтай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, китай, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, горный алтай, россия