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Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России
Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России - РИА Новости, 10.11.2021
Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России
Проблема вывоза краснокнижных растений из России гражданами Китая – один из острых вопросов природоохраны, констатировала в среду руководитель Росприроднадзора... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:12
2021-11-10T17:12
общество
китай
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
горный алтай
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Проблема вывоза краснокнижных растений из России гражданами Китая – один из острых вопросов природоохраны, констатировала в среду руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.Об этом она заявила в Совете Федерации, отвечая на вопрос сенатора, как Росприроднадзор относится к идее ввести уголовное преследование за ущерб краснокнижным растениям."Сейчас давайте четко скажем – "большой китайский брат" у нас просто пылесосит все, что только можно добыть. Сколько бы Светлана Геннадьевна [Радионова говорит о себе в третьем лице] ни давала бы разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги - сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам", - сказала она.Вопрос этот для России сложный: для жителей ряда регионов добыча растений, в том числе краснокнижных, это традиционный промысел, однако "нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны", отметила глава Росприроднадзора."По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае…, разговаривали с местным населением - для них часть этого образа жизни, это их жизнь. А для нас это – биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики – это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе – это большое наше богатство", - сказала она.
https://ria.ru/20211001/radionova-1752511702.html
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общество, китай, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, горный алтай, россия
17:12 10.11.2021
 
Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России

Глава Росприроднадзора Радионова: китайцы вывозят из России редкие растения

© Фото предоставлено пресс-службой РосприроднадзораГлава Росприроднадзора Светлана Радионова
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото предоставлено пресс-службой Росприроднадзора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Проблема вывоза краснокнижных растений из России гражданами Китая – один из острых вопросов природоохраны, констатировала в среду руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Об этом она заявила в Совете Федерации, отвечая на вопрос сенатора, как Росприроднадзор относится к идее ввести уголовное преследование за ущерб краснокнижным растениям.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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"Сейчас давайте четко скажем – "большой китайский брат" у нас просто пылесосит все, что только можно добыть. Сколько бы Светлана Геннадьевна [Радионова говорит о себе в третьем лице] ни давала бы разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги - сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам", - сказала она.
Вопрос этот для России сложный: для жителей ряда регионов добыча растений, в том числе краснокнижных, это традиционный промысел, однако "нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны", отметила глава Росприроднадзора.
"По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае…, разговаривали с местным населением - для них часть этого образа жизни, это их жизнь. А для нас это – биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики – это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе – это большое наше богатство", - сказала она.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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ОбществоКитайСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана РадионоваГорный АлтайРоссия
 
 
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