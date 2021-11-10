Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России
Глава Росприроднадзора Радионова: китайцы вывозят из России редкие растения
© Фото предоставлено пресс-службой РосприроднадзораГлава Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото предоставлено пресс-службой Росприроднадзора
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Проблема вывоза краснокнижных растений из России гражданами Китая – один из острых вопросов природоохраны, констатировала в среду руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Об этом она заявила в Совете Федерации, отвечая на вопрос сенатора, как Росприроднадзор относится к идее ввести уголовное преследование за ущерб краснокнижным растениям.
"Сейчас давайте четко скажем – "большой китайский брат" у нас просто пылесосит все, что только можно добыть. Сколько бы Светлана Геннадьевна [Радионова говорит о себе в третьем лице] ни давала бы разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги - сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам", - сказала она.
Вопрос этот для России сложный: для жителей ряда регионов добыча растений, в том числе краснокнижных, это традиционный промысел, однако "нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны", отметила глава Росприроднадзора.
"По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае…, разговаривали с местным населением - для них часть этого образа жизни, это их жизнь. А для нас это – биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики – это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе – это большое наше богатство", - сказала она.