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Онищенко поддержал идею ввести QR-коды для перелетов
Онищенко поддержал идею ввести QR-коды для перелетов - РИА Новости, 10.11.2021
Онищенко поддержал идею ввести QR-коды для перелетов
Заслуженный врач России, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко считает введение QR-кодов вакцинированных или переболевших для перелетов правильным, так... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:10
2021-11-10T17:01
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общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заслуженный врач России, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко считает введение QR-кодов вакцинированных или переболевших для перелетов правильным, так как в закрытом пространстве легче заразиться коронавирусом."Что такое самолет: это замкнутая капсула, в которой воздухообмен осуществляется через фильтры. Представьте себе капсулу даже современного самолета, туда набивается 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят даже до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, не обеззараживается воздух, крутится", — отметил он во время брифинга.Кроме того, в самолете нельзя соблюдать дистанцию в полтора метра, указал Онищенко. "Где бы я ни спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован и даже сам об этом не знает", — подчеркнул он.Поэтому, заявил Онищенко, он поддерживает идею о QR-кодах на авиарейсах. "Правильно сделали, это надо везде сделать", — сказал эпидемиолог, добавив, что нужно "отдать должное" экипажам, которые высаживают пассажиров, отказавшихся надевать маску.С 23 ноября такие коды, то есть сертификаты о вакцинации, перенесенном COVID-19 или справка о медотводе, понадобятся во время внутренних перелетов и в автобусах на Камчатке, а в Татарстане — для проезда в общественном транспорте. На федеральном уровне решения пока нет.В Кремле, комментируя идею введения QR-кодов на транспорте, заявили, что в администрации президента это не обсуждается, и переадресовали вопросы, касающиеся антиковидных мер, в оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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общество, геннадий онищенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
15:10 10.11.2021 (обновлено: 17:01 10.11.2021)
 
Онищенко поддержал идею ввести QR-коды для перелетов

Онищенко назвал самолеты зоной риска по COVID-19 и поддержал введение QR-кодов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заслуженный врач России, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко считает введение QR-кодов вакцинированных или переболевших для перелетов правильным, так как в закрытом пространстве легче заразиться коронавирусом.
"Что такое самолет: это замкнутая капсула, в которой воздухообмен осуществляется через фильтры. Представьте себе капсулу даже современного самолета, туда набивается 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят даже до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, не обеззараживается воздух, крутится", — отметил он во время брифинга.
Кроме того, в самолете нельзя соблюдать дистанцию в полтора метра, указал Онищенко. "Где бы я ни спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован и даже сам об этом не знает", — подчеркнул он.
Поэтому, заявил Онищенко, он поддерживает идею о QR-кодах на авиарейсах. "Правильно сделали, это надо везде сделать", — сказал эпидемиолог, добавив, что нужно "отдать должное" экипажам, которые высаживают пассажиров, отказавшихся надевать маску.
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6 ноября, 11:27Распространение коронавируса
Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
С 23 ноября такие коды, то есть сертификаты о вакцинации, перенесенном COVID-19 или справка о медотводе, понадобятся во время внутренних перелетов и в автобусах на Камчатке, а в Татарстане — для проезда в общественном транспорте. На федеральном уровне решения пока нет.
В Кремле, комментируя идею введения QR-кодов на транспорте, заявили, что в администрации президента это не обсуждается, и переадресовали вопросы, касающиеся антиковидных мер, в оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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