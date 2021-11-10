https://ria.ru/20211110/pvo-1758366001.html

Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550

Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 - РИА Новости, 10.11.2021

Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550

Новая система противовоздушной обороны С-550, скорее всего, придёт на смену стоящим на вооружении российской армии комплексам ПВО, включая С-350 "Витязь" и... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:54

2021-11-10T11:54

2021-11-10T11:59

безопасность

технологии

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

с-400 «триумф»

воздушно-космические силы россии

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

зрс с-500

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155479/08/1554790881_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f61a09aff809649a60c54449dff7c89a.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новая система противовоздушной обороны С-550, скорее всего, придёт на смену стоящим на вооружении российской армии комплексам ПВО, включая С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о необходимости опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО и поставок в армию систем С-350, С-500, С-550. При этом система С-550 была упомянута впервые.Эксперт предположил, что новую систему решили назвать именно С-550, а не С-450, потому что в ней будут применены, в том числе, технологии, которые впервые внедряются на С-500 "Прометей", а "пятисотка" останется самой развитой и современной системой из всей линейки отечественной ПВО-ПРО.С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

https://ria.ru/20211109/sistema-1758307273.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», воздушно-космические силы россии, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", зрс с-500, алексей леонков