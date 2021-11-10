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Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 - РИА Новости, 10.11.2021
Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
Новая система противовоздушной обороны С-550, скорее всего, придёт на смену стоящим на вооружении российской армии комплексам ПВО, включая С-350 "Витязь" и... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:54
2021-11-10T11:59
безопасность
технологии
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
с-400 «триумф»
воздушно-космические силы россии
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
зрс с-500
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новая система противовоздушной обороны С-550, скорее всего, придёт на смену стоящим на вооружении российской армии комплексам ПВО, включая С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о необходимости опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО и поставок в армию систем С-350, С-500, С-550. При этом система С-550 была упомянута впервые.Эксперт предположил, что новую систему решили назвать именно С-550, а не С-450, потому что в ней будут применены, в том числе, технологии, которые впервые внедряются на С-500 "Прометей", а "пятисотка" останется самой развитой и современной системой из всей линейки отечественной ПВО-ПРО.С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
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безопасность, технологии, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей", с-400 «триумф», воздушно-космические силы россии, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", зрс с-500, алексей леонков
11:54 10.11.2021 (обновлено: 11:59 10.11.2021)
 
Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550

Алексей Леонков: С-550 станет дальнейшим развитием систем С-350 и С-400

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новая система противовоздушной обороны С-550, скорее всего, придёт на смену стоящим на вооружении российской армии комплексам ПВО, включая С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт Алексей Леонков.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о необходимости опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО и поставок в армию систем С-350, С-500, С-550. При этом система С-550 была упомянута впервые.
"По имеющейся информации, речь идёт о модификации, которая будет заменять все предыдущие комплексы ПВО вплоть до С-400. Возьмём тот же комплекс С-350 – он был создан на замену С-300ПС – системе ПВО средней дальности, одна пусковая установка которой могла запускать четыре ракеты, а С-350 - уже 12. Думаю, что С-550 пойдёт по такому же пути – это будет улучшенная версия С-400 с большим количеством ракет, с большей возможностью обстрела воздушных целей", - сказал Леонков.
Эксперт предположил, что новую систему решили назвать именно С-550, а не С-450, потому что в ней будут применены, в том числе, технологии, которые впервые внедряются на С-500 "Прометей", а "пятисотка" останется самой развитой и современной системой из всей линейки отечественной ПВО-ПРО.
С-350 "Витязь" – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 20:16Новое оружие России
Шойгу рассказал о разработке новой зенитной ракетной системы С-550
 
БезопасностьТехнологииСергей ШойгуКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"С-400 «Триумф»Воздушно-космические силы РоссииЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"ЗРС С-500Алексей Леонков
 
 
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