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Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию
Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию - РИА Новости, 10.11.2021
Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:19
2021-11-10T15:50
в мире
белоруссия
польша
ближний восток
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию.По его словам, введенные после президентских выборов в отношении Минска санкции недостаточными. Он предложил перейти от персональных ограничений к мерам против авиакомпаний и экономическим санкциям.Моравецкий также назвал действия белорусских властей во время миграционного кризиса на границе между двумя странами государственным терроризмом. Глава польского правительства добавил, что Варшава может закрыть КПП.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758397623.html
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РИА Новости
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4.7
96
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, ближний восток, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:19 10.11.2021 (обновлено: 15:50 10.11.2021)
 
Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию

Премьер Польши предложил заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

"Мы должны говорить о том, чтобы заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию", — сказал Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, введенные после президентских выборов в отношении Минска санкции недостаточными. Он предложил перейти от персональных ограничений к мерам против авиакомпаний и экономическим санкциям.
Моравецкий также назвал действия белорусских властей во время миграционного кризиса на границе между двумя странами государственным терроризмом. Глава польского правительства добавил, что Варшава может закрыть КПП.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Ситуация на польско-белорусской границе

В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
 
В миреБелоруссияПольшаБлижний ВостокСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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