https://ria.ru/20211110/polsha-1758412966.html

Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию

Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию - РИА Новости, 10.11.2021

Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:19

2021-11-10T15:19

2021-11-10T15:50

в мире

белоруссия

польша

ближний восток

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729615983_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_3841a990fac2a89a8e7d6d8a792fec98.jpg

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию.По его словам, введенные после президентских выборов в отношении Минска санкции недостаточными. Он предложил перейти от персональных ограничений к мерам против авиакомпаний и экономическим санкциям.Моравецкий также назвал действия белорусских властей во время миграционного кризиса на границе между двумя странами государственным терроризмом. Глава польского правительства добавил, что Варшава может закрыть КПП.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.

https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758397623.html

белоруссия

польша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T15:19 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ближний восток, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии