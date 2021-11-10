https://ria.ru/20211110/polsha-1758412966.html
Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию
Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию - РИА Новости, 10.11.2021
Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:19
2021-11-10T15:19
2021-11-10T15:50
в мире
белоруссия
польша
ближний восток
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил запретить полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию.По его словам, введенные после президентских выборов в отношении Минска санкции недостаточными. Он предложил перейти от персональных ограничений к мерам против авиакомпаний и экономическим санкциям.Моравецкий также назвал действия белорусских властей во время миграционного кризиса на границе между двумя странами государственным терроризмом. Глава польского правительства добавил, что Варшава может закрыть КПП.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-10T15:19
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, польша, ближний восток, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:19 10.11.2021 (обновлено: 15:50 10.11.2021)
Польша предложила заблокировать полеты с Ближнего Востока в Белоруссию
Премьер Польши предложил заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию
ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
предложил запретить полеты из стран Ближнего Востока
в Белоруссию
.
"Мы должны говорить о том, чтобы заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию", — сказал Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
По его словам, введенные после президентских выборов в отношении Минска санкции недостаточными. Он предложил перейти от персональных ограничений к мерам против авиакомпаний и экономическим санкциям.
Моравецкий также назвал действия белорусских властей во время миграционного кризиса на границе между двумя странами государственным терроризмом. Глава польского правительства добавил, что Варшава может закрыть КПП.
Ситуация на польско-белорусской границе
В последние месяцы Литва
, Латвия
и Польша
заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока
и Северной Африки
на границе с Белоруссией
. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Белорусский лидер Александр Лукашенко
отмечал, что из-за санкций Запада у Минска
нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают
ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.
В Варшаве
происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.