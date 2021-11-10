11:39 10.11.2021 (обновлено: 12:01 10.11.2021)
Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия движения через границу
ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша предупредила власти Белоруссии о возможности полного закрытия движения через границу, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы с Белоруссией. Мы направляем информацию властям Белоруссии о том, что возможно, если они не прекратят свои действия", - заявил Мюллер в беседе в порталом Wirtualna Polska.
При этом он добавил, что "никакой обратной связи по этому вопросу нет".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.