https://ria.ru/20211110/politsiya-1758328096.html
Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ - РИА Новости, 10.11.2021
Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
Доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют 35%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T03:14
2021-11-10T03:14
2021-11-10T03:37
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют 35%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню полиции.Согласно данным исследования, в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют 35%, затруднились с ответом 8%.Индекс доверия сотрудникам полиции своего региона составил 22 пункта. Чем выше значение индекса, тем выше доверие полиции. Индекс может принимать значение от −100 до 100 пунктов.При этом 37% россиян хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42%, а 13% — плохие.Индекс оценки работы полиции составил 52 пункта, что на 3 меньше по сравнению с 2020 годом. За 12 лет индекс оценки работы полиции вырос на 11 пунктов. Индекс может принимать значение от 0 до 100.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 октября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.По данным ВЦИОМ, выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных в России, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает ВЦИОМ. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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общество, москва, вциом, россия
03:14 10.11.2021 (обновлено: 03:37 10.11.2021)
Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
ВЦИОМ: почти 60 процентов россиян доверяют полиции в своем регионе
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют 35%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), приуроченного ко Дню полиции.
Согласно данным исследования, в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют 35%, затруднились с ответом 8%.
Индекс доверия сотрудникам полиции своего региона составил 22 пункта. Чем выше значение индекса, тем выше доверие полиции. Индекс может принимать значение от −100 до 100 пунктов.
"Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 п.), а также работникам уголовного розыска (38 п.)", - говорится в результатах опроса.
При этом 37% россиян хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42%, а 13% — плохие.
Индекс оценки работы полиции составил 52 пункта, что на 3 меньше по сравнению с 2020 годом. За 12 лет индекс оценки работы полиции вырос на 11 пунктов. Индекс может принимать значение от 0 до 100.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 октября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
По данным ВЦИОМ, выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных в России
, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает ВЦИОМ. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.