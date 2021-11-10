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Суд решил конфисковать живую львицу, изъятую на фотосессии в Петербурге
Суд решил конфисковать живую львицу, изъятую на фотосессии в Петербурге - РИА Новости, 10.11.2021
Суд решил конфисковать живую львицу, изъятую на фотосессии в Петербурге
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о конфискации у владелицы львицы, которую Росприроднадзор изъял на фотосессии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:59
2021-11-10T15:59
происшествия
санкт-петербург
дзержинский
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о конфискации у владелицы львицы, которую Росприроднадзор изъял на фотосессии, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора."Суд назначил штраф хозяйке хищника в соответствии со статьей 8.35 КоАП РФ с конфискацией животного в пользу государства", - говорится в сообщении.Место содержания животного должна определить Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.Ранее Росприроднадзор с сотрудниками природоохранной прокуратуры и полиции изъяли львицу, которую использовали при проведении фотосессии в Петербурге, и передали на временное содержание в реабилитационный центр диких животных "Велес". При проверке контролирующими органами владелица представила документы, которые не подтвердили факт законного владения животным из списка запрещённых к содержанию в неволе.
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происшествия, санкт-петербург, дзержинский, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
15:59 10.11.2021
 
Суд решил конфисковать живую львицу, изъятую на фотосессии в Петербурге

Суд Петербурга решил конфисковать львицу, которую Росприроднадзор изъял на фотосессии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛьвица в подмосковном центре передержки животных
Львица в подмосковном центре передержки животных - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о конфискации у владелицы львицы, которую Росприроднадзор изъял на фотосессии, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.
"Суд назначил штраф хозяйке хищника в соответствии со статьей 8.35 КоАП РФ с конфискацией животного в пользу государства", - говорится в сообщении.
Место содержания животного должна определить Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Ранее Росприроднадзор с сотрудниками природоохранной прокуратуры и полиции изъяли львицу, которую использовали при проведении фотосессии в Петербурге, и передали на временное содержание в реабилитационный центр диких животных "Велес". При проверке контролирующими органами владелица представила документы, которые не подтвердили факт законного владения животным из списка запрещённых к содержанию в неволе.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургДзержинскийФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Россия
 
 
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