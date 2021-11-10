https://ria.ru/20211110/peterburg-1758422020.html

Суд решил конфисковать живую львицу, изъятую на фотосессии в Петербурге

Суд решил конфисковать живую львицу, изъятую на фотосессии в Петербурге - РИА Новости, 10.11.2021

Суд решил конфисковать живую львицу, изъятую на фотосессии в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о конфискации у владелицы львицы, которую Росприроднадзор изъял на фотосессии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:59

2021-11-10T15:59

2021-11-10T15:59

происшествия

санкт-петербург

дзержинский

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о конфискации у владелицы львицы, которую Росприроднадзор изъял на фотосессии, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора."Суд назначил штраф хозяйке хищника в соответствии со статьей 8.35 КоАП РФ с конфискацией животного в пользу государства", - говорится в сообщении.Место содержания животного должна определить Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.Ранее Росприроднадзор с сотрудниками природоохранной прокуратуры и полиции изъяли львицу, которую использовали при проведении фотосессии в Петербурге, и передали на временное содержание в реабилитационный центр диких животных "Велес". При проверке контролирующими органами владелица представила документы, которые не подтвердили факт законного владения животным из списка запрещённых к содержанию в неволе.

санкт-петербург

дзержинский

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, дзержинский, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия