https://ria.ru/20211110/perets-1758326686.html
Назван продукт, спасающий от заражения COVID-19
Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Назван продукт, спасающий от заражения COVID-19
Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выяснили, что содержащееся в черном перце вещество... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T02:32
2021-11-10T02:32
2021-11-10T11:51
распространение коронавируса
общество
российская академия наук
ольга остроумова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выяснили, что содержащееся в черном перце вещество пиперин способно блокировать распространение COVID-19, результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicines.Как объяснила в беседе с "Ведомостями" одна из авторов научной работы главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова, один из способов снижения темпов распространения коронавируса — это создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции для дальнейшего проникновения. При этом COVID-19 постоянно и быстро мутирует. Это приводит к тому, что белки, с помощью которых вирус проникает в клетки, могут постоянно меняться, из-за чего со временем такие препараты теряют свою эффективность.Поэтому российские ученые решили заняться изучением веществ, способных заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса — это обязательное условие проникновения вируса в клетку, пояснила специалист.Для эксперимента отобрали 20 различных алкалоидов. При тестировании на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии фрагмента белка коронавирусной инфекции, который отвечает за слияние, наибольшую эффективность из них показал пиперин. После этого ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера провели тесты вещества на уханьском штамме коронавируса и клетках обезьян.Исследователи пришли к выводу, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате, она теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, и вирус не может проникнуть внутрь клеток, благодаря чему прекращается распространение COVID-19, отметила Остроумова.Она также добавила, что коронавирус не сможет стать устойчивым к пиперину, поскольку мутации вируса практически не затрагивают его липидную оболочку, а целиком избавиться от нее вирус не может, поскольку это несовместимо с его жизнедеятельностью.Кроме того, отмечается, что изученные в институте алколоиды могут стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211110/preparat-1758324307.html
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общество, российская академия наук, ольга остроумова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:32 10.11.2021 (обновлено: 11:51 10.11.2021)
Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
Институт цитологии РАН заявил, что содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Ученые из Института цитологии РАН
и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выяснили, что содержащееся в черном перце вещество пиперин способно блокировать распространение COVID-19, результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicines
.
Как объяснила в беседе с "Ведомостями
" одна из авторов научной работы главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова
, один из способов снижения темпов распространения коронавируса — это создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции для дальнейшего проникновения. При этом COVID-19 постоянно и быстро мутирует. Это приводит к тому, что белки, с помощью которых вирус проникает в клетки, могут постоянно меняться, из-за чего со временем такие препараты теряют свою эффективность.
Поэтому российские ученые решили заняться изучением веществ, способных заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса — это обязательное условие проникновения вируса в клетку, пояснила специалист.
"Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей", — заявила Остроумова.
Для эксперимента отобрали 20 различных алкалоидов. При тестировании на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии фрагмента белка коронавирусной инфекции, который отвечает за слияние, наибольшую эффективность из них показал пиперин. После этого ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера провели тесты вещества на уханьском штамме коронавируса и клетках обезьян.
Исследователи пришли к выводу, что пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате, она теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, и вирус не может проникнуть внутрь клеток, благодаря чему прекращается распространение COVID-19, отметила Остроумова.
Она также добавила, что коронавирус не сможет стать устойчивым к пиперину, поскольку мутации вируса практически не затрагивают его липидную оболочку, а целиком избавиться от нее вирус не может, поскольку это несовместимо с его жизнедеятельностью.
Кроме того, отмечается, что изученные в институте алколоиды могут стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии новой коронавирусной инфекции.