https://ria.ru/20211110/patrushev-1758331789.html

Патрушев рассказал о международных успехах по Афганистану

Патрушев рассказал о международных успехах по Афганистану - РИА Новости, 10.11.2021

Патрушев рассказал о международных успехах по Афганистану

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил активизацию международных и региональных игроков на афганском направлении и создание новых... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T07:46

2021-11-10T07:46

2021-11-10T11:04

в мире

иран

николай патрушев

нью-дели

афганистан

кабул

россия

мохаммад хасан ахунд

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил активизацию международных и региональных игроков на афганском направлении и создание новых форматов.Во вторник в Нью-Дели проходит "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане", в нем участвуют советники по национальной безопасности. Во встрече принимают участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Он отметил, что "данные диалоговые механизмы должны не дублировать работу друг друга, а органично дополнять ее".Московский формат консультаций по Афганистану также сохраняет значительный потенциал, заявил Патрушев."Полагаем, что сохраняет свой значительный потенциал механизм Московского формата консультаций по Афганистану, который позволяет координировать усилия по содействию афганскому урегулированию с учетом новых политических условий в этой стране. Хотел бы с удовлетворением отметить, что делегации всех присутствующих сегодня стран 20 октября приняли участие в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану, подтвердившем свою эффективность за счет широкой представленности заинтересованных сторон", — сказал Патрушев.Он добавил, что "в Москве была заложена хорошая основа для определения позиций наших стран относительно развития диалога с талибами, а также для практической координации усилий всех заинтересованных стран региона".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755151667.html

https://ria.ru/20211106/afganistan-1757862237.html

иран

нью-дели

афганистан

кабул

россия

индия

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в мире, иран, николай патрушев, нью-дели, афганистан, кабул, россия, мохаммад хасан ахунд, индия