https://ria.ru/20211110/otdykh-1758344820.html

Названы самые популярные направления для отдыха в декабре

Названы самые популярные направления для отдыха в декабре - РИА Новости, 10.11.2021

Названы самые популярные направления для отдыха в декабре

Эксперты проанализировали, как изменился спрос на отдых в России в декабре по сравнению с прошлым годом, и назвали самые популярные направления для путешествий, РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:17

2021-11-10T13:17

2021-11-10T13:17

туризм

отдых

казань

санкт-петербург

олонецкий район

осташков

москва

ялта

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эксперты проанализировали, как изменился спрос на отдых в России в декабре по сравнению с прошлым годом, и назвали самые популярные направления для путешествий, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Согласно результатам исследования, интерес россиян к поездкам в первым месяц зимы вырос в два раза (+108%). Ожидается, что в 2021 году больше всего отдыхающих отправятся в Санкт-Петербург и Олонец."Новым, альтернативным направлением для поездок в декабре стал Калининград", — добавляют в пресс-службе.Также соотечественники стали чаще бронировать путевки в Ялту, Москву, Казань и Осташков. А вот к отдыху в Красной Поляне и Кисловодске потеряли интерес: спрос упал на 33 процента.Аналитики отмечают, что в среднем путешественники останавливаются в отелях на три-восемь ночей и тратят на проживание от 1,9 до восьми тысяч рублей.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

казань

санкт-петербург

олонецкий район

осташков

москва

ялта

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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