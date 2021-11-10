https://ria.ru/20211110/otdykh-1758344820.html
Названы самые популярные направления для отдыха в декабре
Названы самые популярные направления для отдыха в декабре - РИА Новости, 10.11.2021
Названы самые популярные направления для отдыха в декабре
Эксперты проанализировали, как изменился спрос на отдых в России в декабре по сравнению с прошлым годом, и назвали самые популярные направления для путешествий, РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:17
2021-11-10T13:17
2021-11-10T13:17
туризм
отдых
казань
санкт-петербург
олонецкий район
осташков
москва
ялта
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эксперты проанализировали, как изменился спрос на отдых в России в декабре по сравнению с прошлым годом, и назвали самые популярные направления для путешествий, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Согласно результатам исследования, интерес россиян к поездкам в первым месяц зимы вырос в два раза (+108%). Ожидается, что в 2021 году больше всего отдыхающих отправятся в Санкт-Петербург и Олонец."Новым, альтернативным направлением для поездок в декабре стал Калининград", — добавляют в пресс-службе.Также соотечественники стали чаще бронировать путевки в Ялту, Москву, Казань и Осташков. А вот к отдыху в Красной Поляне и Кисловодске потеряли интерес: спрос упал на 33 процента.Аналитики отмечают, что в среднем путешественники останавливаются в отелях на три-восемь ночей и тратят на проживание от 1,9 до восьми тысяч рублей.
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казань
санкт-петербург
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отдых, казань, санкт-петербург, олонецкий район, осташков, москва, ялта, новости - туризм, туристы, туризм, россия
Названы самые популярные направления для отдыха в декабре
Эксперты: в конце 2021 года больше всего отдыхающих отправятся в Санкт-Петербург и Олонец
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эксперты проанализировали, как изменился спрос на отдых в России в декабре по сравнению с прошлым годом, и назвали самые популярные направления для путешествий, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Согласно результатам исследования, интерес россиян к поездкам в первым месяц зимы вырос в два раза (+108%). Ожидается, что в 2021 году больше всего отдыхающих отправятся в Санкт-Петербург и Олонец.
"Новым, альтернативным направлением для поездок в декабре стал Калининград", — добавляют в пресс-службе.
Также соотечественники стали чаще бронировать путевки в Ялту, Москву, Казань и Осташков. А вот к отдыху в Красной Поляне и Кисловодске потеряли интерес: спрос упал на 33 процента.
Аналитики отмечают, что в среднем путешественники останавливаются в отелях на три-восемь ночей и тратят на проживание от 1,9 до восьми тысяч рублей.