https://ria.ru/20211110/morgenshtern-1758456081.html

Поклонники заподозрили жену Моргенштерна в беременности

Поклонники заподозрили жену Моргенштерна в беременности - РИА Новости, 10.11.2021

Поклонники заподозрили жену Моргенштерна в беременности

Поклонники заподозрили жену Моргенштерна Дилару Зинатуллину в беременности. Комментарии с вопросами о скором пополнении в семье все чаще стали появляться под... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:21

2021-11-10T23:21

2021-11-10T23:21

шоубиз

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ксения собчак

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Поклонники заподозрили жену Моргенштерна Дилару Зинатуллину в беременности. Комментарии с вопросами о скором пополнении в семье все чаще стали появляться под публикациями девушки в социальных сетях.Сама Дилара подогревает слухи: она редко публикует фото и видео, где целиком можно рассмотреть фигуру. Ранее поклонники заметили, что после свадьбы она заметно набрала вес.В одном из постов Зинатуллина оставила подписчикам двусмысленное послание.Свадьба эпатажной пары прошла в последний день лета в Москве. Торжественное мероприятие было оформлено в стиле 90-х: Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia. Ведущей праздника стала Ксения Собчак.

https://ria.ru/20211018/morgenshtern-1755092082.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, ксения собчак, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)