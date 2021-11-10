https://ria.ru/20211110/morgenshtern-1758456081.html
Поклонники заподозрили жену Моргенштерна в беременности
Поклонники заподозрили жену Моргенштерна в беременности - РИА Новости, 10.11.2021
Поклонники заподозрили жену Моргенштерна в беременности
Поклонники заподозрили жену Моргенштерна Дилару Зинатуллину в беременности. Комментарии с вопросами о скором пополнении в семье все чаще стали появляться под... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:21
2021-11-10T23:21
2021-11-10T23:21
шоубиз
шоу-бизнес
ксения собчак
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Поклонники заподозрили жену Моргенштерна Дилару Зинатуллину в беременности. Комментарии с вопросами о скором пополнении в семье все чаще стали появляться под публикациями девушки в социальных сетях.Сама Дилара подогревает слухи: она редко публикует фото и видео, где целиком можно рассмотреть фигуру. Ранее поклонники заметили, что после свадьбы она заметно набрала вес.В одном из постов Зинатуллина оставила подписчикам двусмысленное послание.Свадьба эпатажной пары прошла в последний день лета в Москве. Торжественное мероприятие было оформлено в стиле 90-х: Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia. Ведущей праздника стала Ксения Собчак.
https://ria.ru/20211018/morgenshtern-1755092082.html
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шоу-бизнес, ксения собчак, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Поклонники заподозрили жену Моргенштерна в беременности
Поклонники заподозрили жену Моргенштерна Дилару Зинатуллину в беременности