https://ria.ru/20211110/mirotvortsy-1758398888.html

Под Степанакертом открыли памятник миротворцу

Под Степанакертом открыли памятник миротворцу - РИА Новости, 10.11.2021

Под Степанакертом открыли памятник миротворцу

Памятник миротворцу открыли в среду на территории российского военного городка под Степанакертом в честь первой годовщины ввода российского миротворческого... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:15

2021-11-10T14:15

2021-11-10T14:15

в мире

степанакерт

нагорный карабах

россия

рустам мурадов

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СТЕПАНАКЕРТ, 10 ноя - РИА Новости. Памятник миротворцу открыли в среду на территории российского военного городка под Степанакертом в честь первой годовщины ввода российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах.В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин.Монумент, отлитый из бронзы, изображает миротворца в полной боевой амуниции, с автоматом Калашникова за плечом, обнимающего хрупкую девочку, которая дарит ему букет цветов. Прототипом памятника стал реальный участник миротворческой миссии.В рамках церемонии также состоялась закладка капсулы времени с посланием потомкам.

https://ria.ru/20211104/mirotvortsy-1757713477.html

степанакерт

нагорный карабах

россия

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в мире, степанакерт, нагорный карабах, россия, рустам мурадов