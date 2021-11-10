20:42 10.11.2021 (обновлено: 20:58 10.11.2021)
В ЕС могут ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов
Глава ЕК: против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию, могут ввести санкции
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз изучает возможность санкций против авиакомпаний, участвующих в перевозке мигрантов в Минск.
"Мы рассматриваем возможность введения санкций против авиакомпаний, которые способствуют перемещению людей через Минск и затем к границе Белоруссии и ЕС", - цитирует фон дер Ляйен пресс-пул Белого дома.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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