https://ria.ru/20211110/migranty-1758393215.html

Путин и Меркель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Путин и Меркель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 10.11.2021

Путин и Меркель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:49

2021-11-10T13:49

2021-11-10T16:14

в мире

белоруссия

германия

польша

владимир путин

ангела меркель

евросоюз

минск

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны."Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса... Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском", - говорится в сообщении.Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил в свою очередь представитель кабмина ФРГ."Канцлер Меркель сегодня позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это", - заявил представитель кабмина ФРГ.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/aktivisty-1758327225.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T13:49 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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