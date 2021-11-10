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Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши
Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 10.11.2021
Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши не будет последним, так как является следствием развала стран Ближнего Востока, считает представитель МИД РФ... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:56
2021-11-10T10:56
в мире
белоруссия
польша
мария захарова
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши не будет последним, так как является следствием развала стран Ближнего Востока, считает представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, это никакая не первая волна кризиса, это никакая не уникальная ситуация. Это следующая, очередная, новая, не единственная и не последняя волна миграционного кризиса", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live".По ее словам, причины кризиса лежат в дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африке - "как раз НАТОвцами, странами коалиции во главе с США". "Вторжение в Ирак, "арабская весна", разрушение Ливии как государства, вмешательство во внутренние дела Сирии с военной поддержкой экстремистов-боевиков... Это, конечно, 20 лет провала в Афганистане", - перечислила она.
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в мире, белоруссия, польша, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:56 10.11.2021
 
Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши

Захарова назвала кризис с мигрантами на границе следствием развала стран Ближнего Востока

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОчередь за водой в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Очередь за водой в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши не будет последним, так как является следствием развала стран Ближнего Востока, считает представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, это никакая не первая волна кризиса, это никакая не уникальная ситуация. Это следующая, очередная, новая, не единственная и не последняя волна миграционного кризиса", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live".
По ее словам, причины кризиса лежат в дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африке - "как раз НАТОвцами, странами коалиции во главе с США". "Вторжение в Ирак, "арабская весна", разрушение Ливии как государства, вмешательство во внутренние дела Сирии с военной поддержкой экстремистов-боевиков... Это, конечно, 20 лет провала в Афганистане", - перечислила она.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
 
В миреБелоруссияПольшаМария ЗахароваСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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