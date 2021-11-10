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Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши

Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 10.11.2021

Захарова назвала причину кризиса с беженцами на границе Белоруссии и Польши

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши не будет последним, так как является следствием развала стран Ближнего Востока, считает представитель МИД РФ... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:56

2021-11-10T10:56

2021-11-10T10:56

в мире

белоруссия

польша

мария захарова

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши не будет последним, так как является следствием развала стран Ближнего Востока, считает представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, это никакая не первая волна кризиса, это никакая не уникальная ситуация. Это следующая, очередная, новая, не единственная и не последняя волна миграционного кризиса", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live".По ее словам, причины кризиса лежат в дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африке - "как раз НАТОвцами, странами коалиции во главе с США". "Вторжение в Ирак, "арабская весна", разрушение Ливии как государства, вмешательство во внутренние дела Сирии с военной поддержкой экстремистов-боевиков... Это, конечно, 20 лет провала в Афганистане", - перечислила она.

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии