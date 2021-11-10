https://ria.ru/20211110/mid-1758428267.html

В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"

В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат" - РИА Новости, 10.11.2021

В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"

Париж и Берлин вместо милитаризации региона Черного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:31

2021-11-10T16:31

2021-11-10T16:31

в мире

украина

киев

франция

черное море

мария захарова

минские соглашения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729109755_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_8bf335e6941d40a33bd22b7a09983ea1.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Париж и Берлин вместо милитаризации региона Черного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия призывает западных партнеров, прежде всего Германию и Францию как соавторов Минского комплекса мер и сопосредников по нормандскому формату, приложить максимум усилий для возвращения Киева на путь политического урегулирования конфликта в прямом диалоге с Донбассом, добавила Захарова.

https://ria.ru/20211109/normandskiy-1758163264.html

украина

киев

франция

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, франция, черное море, мария захарова, минские соглашения, россия