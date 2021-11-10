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В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"
В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат" - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"
Париж и Берлин вместо милитаризации региона Черного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:31
2021-11-10T16:31
2021-11-10T16:31
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черное море
мария захарова
минские соглашения
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Париж и Берлин вместо милитаризации региона Черного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия призывает западных партнеров, прежде всего Германию и Францию как соавторов Минского комплекса мер и сопосредников по нормандскому формату, приложить максимум усилий для возвращения Киева на путь политического урегулирования конфликта в прямом диалоге с Донбассом, добавила Захарова.
https://ria.ru/20211109/normandskiy-1758163264.html
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в мире, украина, киев, франция, черное море, мария захарова, минские соглашения, россия
В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"
Захарова: Париж и Берлин должны призвать Киев выполнять Минские соглашения