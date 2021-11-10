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В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"
В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат" - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"
Париж и Берлин вместо милитаризации региона Черного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:31
2021-11-10T16:31
в мире
украина
киев
франция
черное море
мария захарова
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Париж и Берлин вместо милитаризации региона Черного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия призывает западных партнеров, прежде всего Германию и Францию как соавторов Минского комплекса мер и сопосредников по нормандскому формату, приложить максимум усилий для возвращения Киева на путь политического урегулирования конфликта в прямом диалоге с Донбассом, добавила Захарова.
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в мире, украина, киев, франция, черное море, мария захарова, минские соглашения, россия
16:31 10.11.2021
 
В МИД призвали Париж и Берлин вернуть Киев в "нормандский формат"

Захарова: Париж и Берлин должны призвать Киев выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания МИД России в Москве
Прохожие у здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Париж и Берлин вместо милитаризации региона Черного моря должны призвать Киев выполнять Минские соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вместо прекращения милитаризации Украиной черноморского региона, разъяснения Киеву недопустимости его агрессивного поведения в Донбассе и воинственной риторики, а главное - необходимости незамедлительно начать переговоры с Донецком и Луганском Париж и Берлин, похоже, больше думают о повышении собственного профиля на международной арене или, есть еще одна версия, хотят обеспечить алиби Киевскому режиму", - сказала она.
Россия призывает западных партнеров, прежде всего Германию и Францию как соавторов Минского комплекса мер и сопосредников по нормандскому формату, приложить максимум усилий для возвращения Киева на путь политического урегулирования конфликта в прямом диалоге с Донбассом, добавила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 09:22
Захарова ответила главе МИД Украины на претензии по "нормандскому формату"
 
В миреУкраинаКиевФранцияЧерное мореМария ЗахароваМинские соглашенияРоссия
 
 
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