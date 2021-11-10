20:56 10.11.2021 (обновлено: 21:36 10.11.2021)
Меркель раскрыла детали телефонного разговора с Путиным
Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко из-за миграционного кризиса на границе
БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, позвонившая сегодня Владимиру Путину, чтобы обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза, сообщила детали этого разговора.
"Вы все видели картины с места событий, которые дают повод для беспокойства. Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики. Против этого нужно что-то сделать, об этом мы сегодня будем говорить", — заявила она на пресс-конференции перед переговорами с премьер-министрами Латвии и Португалии.
И.о. канцлера подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами должно быть "гуманным".
Она также поблагодарила страны, "которые заботятся о защите внешних границ ЕС, — это Литва, Латвия и Польша".
Разговор Меркель и Путина состоялся в среду в первой половине дня. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос, почему и.о. канцлера не связалась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко напрямую, Минск не реагирует на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии. Он добавил, что по оценке немецкой стороны, "российское руководство имеет значительное влияние в Минске и на режим Лукашенко", поэтому "разговор с Путиным — это разговор с тем, кого выслушают в Минске".
Кроме того, по данным агентства Bloomberg, Путин и Меркель могут до конца дня еще раз поговорить по телефону на эту тему. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просьбу РИА Новости прокомментировать это сообщение, ответил, что в предыдущей беседе лидеры условились продолжать контакты.
Ситуация на польско-белорусской границе
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.