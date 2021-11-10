https://ria.ru/20211110/merkel-1758473049.html

Меркель раскрыла детали телефонного разговора с Путиным

Меркель раскрыла детали телефонного разговора с Путиным - РИА Новости, 10.11.2021

Меркель раскрыла детали телефонного разговора с Путиным

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, позвонившая сегодня Владимиру Путину, чтобы обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза, сообщила РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:56

2021-11-10T20:56

2021-11-10T21:36

в мире

белоруссия

владимир путин

ангела меркель

евросоюз

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, позвонившая сегодня Владимиру Путину, чтобы обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза, сообщила детали этого разговора.И.о. канцлера подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами должно быть "гуманным".Она также поблагодарила страны, "которые заботятся о защите внешних границ ЕС, — это Литва, Латвия и Польша".Разговор Меркель и Путина состоялся в среду в первой половине дня. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос, почему и.о. канцлера не связалась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко напрямую, Минск не реагирует на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии. Он добавил, что по оценке немецкой стороны, "российское руководство имеет значительное влияние в Минске и на режим Лукашенко", поэтому "разговор с Путиным — это разговор с тем, кого выслушают в Минске".Кроме того, по данным агентства Bloomberg, Путин и Меркель могут до конца дня еще раз поговорить по телефону на эту тему. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просьбу РИА Новости прокомментировать это сообщение, ответил, что в предыдущей беседе лидеры условились продолжать контакты.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html

https://ria.ru/20211110/migranty-1758470084.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии