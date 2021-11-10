https://ria.ru/20211110/kuleba-1758483467.html

Кулеба узнал в США новые данные о "попытках эскалации" со стороны России

Кулеба узнал в США новые данные о "попытках эскалации" со стороны России - РИА Новости, 10.11.2021

Кулеба узнал в США новые данные о "попытках эскалации" со стороны России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил в Вашингтоне "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны России. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:09

2021-11-10T23:09

2021-11-10T23:16

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил в Вашингтоне "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны России.По его словам, обмен информацией "укрепляет" обе стороны. "Информацией о понимании происходящего и эскалационных действий со стороны России делились не только Соединенные Штаты, но мы также поделились с американскими партнерами некоторыми новыми аспектами текущей ситуации в Белоруссии", - сказал глава МИД Украины.По его мнению, Белоруссия - "это потенциальный фронт, который нельзя недооценивать"."Мы должны понимать, что происходящее в Европе - это комплексная и сложная картина... и в этой сложной игре мы должны быть внимательными, стойкими и восполнить все лакуны в нашей устойчивости", - предупредил Кулеба.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.

https://ria.ru/20211110/kiev-1758446588.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html

https://ria.ru/20211109/agressiya-1758280914.html

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сша

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