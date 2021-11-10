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Кулеба узнал в США новые данные о "попытках эскалации" со стороны России
Кулеба узнал в США новые данные о "попытках эскалации" со стороны России - РИА Новости, 10.11.2021
Кулеба узнал в США новые данные о "попытках эскалации" со стороны России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил в Вашингтоне "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны России. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:09
2021-11-10T23:16
киев
сша
белоруссия
москва
сергей шойгу
дмитрий песков
верховная рада украины
мид украины
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил в Вашингтоне "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны России.По его словам, обмен информацией "укрепляет" обе стороны. "Информацией о понимании происходящего и эскалационных действий со стороны России делились не только Соединенные Штаты, но мы также поделились с американскими партнерами некоторыми новыми аспектами текущей ситуации в Белоруссии", - сказал глава МИД Украины.По его мнению, Белоруссия - "это потенциальный фронт, который нельзя недооценивать"."Мы должны понимать, что происходящее в Европе - это комплексная и сложная картина... и в этой сложной игре мы должны быть внимательными, стойкими и восполнить все лакуны в нашей устойчивости", - предупредил Кулеба.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
https://ria.ru/20211110/kiev-1758446588.html
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киев, сша, белоруссия, москва, сергей шойгу, дмитрий песков, верховная рада украины, мид украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, в мире
23:09 10.11.2021 (обновлено: 23:16 10.11.2021)
 
Кулеба узнал в США новые данные о "попытках эскалации" со стороны России

Кулеба: США предоставили новые данные о "попытках эскалации" со стороны России в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк42-летний житель Донецка у своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд
42-летний житель Донецка у своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил в Вашингтоне "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны России.
"То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным изысканиям и анализу, добавляет некоторые новые элементы, что позволяет нам получить более хорошую и полную картину", - сказал Кулеба по итогам переговоров с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном.
По его словам, обмен информацией "укрепляет" обе стороны. "Информацией о понимании происходящего и эскалационных действий со стороны России делились не только Соединенные Штаты, но мы также поделились с американскими партнерами некоторыми новыми аспектами текущей ситуации в Белоруссии", - сказал глава МИД Украины.
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По его мнению, Белоруссия - "это потенциальный фронт, который нельзя недооценивать".
"Мы должны понимать, что происходящее в Европе - это комплексная и сложная картина... и в этой сложной игре мы должны быть внимательными, стойкими и восполнить все лакуны в нашей устойчивости", - предупредил Кулеба.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.
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