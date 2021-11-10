https://ria.ru/20211110/kritika-1758373377.html
Зеленского не пускали в интернет, чтобы он не расстраивался
Зеленскому запрещали читать соцсети, заявил артист "Квартала 95" - РИА Новости, 10.11.2021
Зеленского не пускали в интернет, чтобы он не расстраивался
Артист студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью Алесе Бацман назвал президента Украины и своего бывшего коллегу Владимира Зеленского очень ранимым человеком. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:25
2021-11-10T12:25
2021-11-10T13:42
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация на украине
студия "квартал 95"
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Артист студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью Алесе Бацман назвал президента Украины и своего бывшего коллегу Владимира Зеленского очень ранимым человеком. Запись разговора опубликована на YouTube-канале журналистки.При этом, как считает комик, таким он стал уже после вступления в должность."Что о нем говорят — для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать фейсбук, ютьюб и прочее", — сказал он.Великий уточнил, что не помнит, откуда точно у него эта информация, однако предположил, что артистам о запрете рассказала пресс-секретарь президента."Давно это, правда, было", — заключил он.В сатирических номерах "Квартала", по словам Великого, стараются не "мочить" украинского лидера. Сам комик признался, что видит в стране чересчур много желающих покритиковать Зеленского.
https://ria.ru/20210513/kvartal-1732056672.html
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РИА Новости
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине, студия "квартал 95"
12:25 10.11.2021 (обновлено: 13:42 10.11.2021)
Зеленскому запрещали читать соцсети, заявил артист "Квартала 95"
Артист "Квартала 95" Великий: Зеленскому запрещали читать соцсети из-за его ранимости
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Артист студии "Квартал 95"
Юрий Великий в интервью Алесе Бацман назвал президента Украины
и своего бывшего коллегу Владимира Зеленского
очень ранимым человеком. Запись разговора опубликована на YouTube-канале
журналистки.
При этом, как считает комик, таким он стал уже после вступления в должность.
"Что о нем говорят — для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать фейсбук, ютьюб и прочее", — сказал он.
Великий уточнил, что не помнит, откуда точно у него эта информация, однако предположил, что артистам о запрете рассказала пресс-секретарь президента.
"Давно это, правда, было", — заключил он.
В сатирических номерах "Квартала", по словам Великого, стараются не "мочить" украинского лидера. Сам комик признался, что видит в стране чересчур много желающих покритиковать Зеленского.