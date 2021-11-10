https://ria.ru/20211110/kritika-1758373377.html

Зеленского не пускали в интернет, чтобы он не расстраивался

Зеленскому запрещали читать соцсети, заявил артист "Квартала 95" - РИА Новости, 10.11.2021

Зеленского не пускали в интернет, чтобы он не расстраивался

Артист студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью Алесе Бацман назвал президента Украины и своего бывшего коллегу Владимира Зеленского очень ранимым человеком. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:25

2021-11-10T12:25

2021-11-10T13:42

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация на украине

студия "квартал 95"

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Артист студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью Алесе Бацман назвал президента Украины и своего бывшего коллегу Владимира Зеленского очень ранимым человеком. Запись разговора опубликована на YouTube-канале журналистки.При этом, как считает комик, таким он стал уже после вступления в должность."Что о нем говорят — для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать фейсбук, ютьюб и прочее", — сказал он.Великий уточнил, что не помнит, откуда точно у него эта информация, однако предположил, что артистам о запрете рассказала пресс-секретарь президента."Давно это, правда, было", — заключил он.В сатирических номерах "Квартала", по словам Великого, стараются не "мочить" украинского лидера. Сам комик признался, что видит в стране чересчур много желающих покритиковать Зеленского.

https://ria.ru/20210513/kvartal-1732056672.html

https://ria.ru/20211109/klichko-1758300795.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине, студия "квартал 95"