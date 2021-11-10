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Кравцов: нерабочие дни не повлияли на качество школьного обучения

Кравцов: нерабочие дни не повлияли на качество школьного обучения - РИА Новости, 10.11.2021

Кравцов: нерабочие дни не повлияли на качество школьного обучения

Нерабочие дни пришлись на каникулы, ситуация не оказала влияния на качество обучения, более 90% школ с понедельника работают в очном режиме, заявил министр... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:29

2021-11-10T15:29

2021-11-10T15:42

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни пришлись на каникулы, ситуация не оказала влияния на качество обучения, более 90% школ с понедельника работают в очном режиме, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Нерабочие дни пришлись на традиционные осенние каникулы, поэтом ситуация не оказала влияния на качество обучения. С начала этой недели, с понедельника, уже более 90% школ работают в очном традиционном режиме, в 6% школ применяются дистанционные технологии в 5-11 классах" - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Министр отметил, что со следующей недели эти школы планируют войти в очный режим, а еще в 4% школ образовательных организаций продлены вслед за продлением нерабочих дней в ряде регионов. Со следующей недели они также выйдут в очный режим.На утро среды на карантин закрыты только 18 школ, это 0,04% от общего количества, добавил министр."Хочу еще раз подчеркнуть, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболевания", - заявил Кравцов.Министр также добавил, что система образования успешно адаптируется к нынешним условиям.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)