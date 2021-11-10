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Кравцов: нерабочие дни не повлияли на качество школьного обучения
Кравцов: нерабочие дни не повлияли на качество школьного обучения - РИА Новости, 10.11.2021
Кравцов: нерабочие дни не повлияли на качество школьного обучения
Нерабочие дни пришлись на каникулы, ситуация не оказала влияния на качество обучения, более 90% школ с понедельника работают в очном режиме, заявил министр... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:29
2021-11-10T15:42
общество
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни пришлись на каникулы, ситуация не оказала влияния на качество обучения, более 90% школ с понедельника работают в очном режиме, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Нерабочие дни пришлись на традиционные осенние каникулы, поэтом ситуация не оказала влияния на качество обучения. С начала этой недели, с понедельника, уже более 90% школ работают в очном традиционном режиме, в 6% школ применяются дистанционные технологии в 5-11 классах" - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Министр отметил, что со следующей недели эти школы планируют войти в очный режим, а еще в 4% школ образовательных организаций продлены вслед за продлением нерабочих дней в ряде регионов. Со следующей недели они также выйдут в очный режим.На утро среды на карантин закрыты только 18 школ, это 0,04% от общего количества, добавил министр."Хочу еще раз подчеркнуть, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболевания", - заявил Кравцов.Министр также добавил, что система образования успешно адаптируется к нынешним условиям.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
15:29 10.11.2021 (обновлено: 15:42 10.11.2021)
 
Кравцов: нерабочие дни не повлияли на качество школьного обучения

Кравцов: нерабочие дни не повлияли на качество школьного обучения

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни пришлись на каникулы, ситуация не оказала влияния на качество обучения, более 90% школ с понедельника работают в очном режиме, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Нерабочие дни пришлись на традиционные осенние каникулы, поэтом ситуация не оказала влияния на качество обучения. С начала этой недели, с понедельника, уже более 90% школ работают в очном традиционном режиме, в 6% школ применяются дистанционные технологии в 5-11 классах" - сказал Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Министр отметил, что со следующей недели эти школы планируют войти в очный режим, а еще в 4% школ образовательных организаций продлены вслед за продлением нерабочих дней в ряде регионов. Со следующей недели они также выйдут в очный режим.
На утро среды на карантин закрыты только 18 школ, это 0,04% от общего количества, добавил министр.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболевания", - заявил Кравцов.
Министр также добавил, что система образования успешно адаптируется к нынешним условиям.
 
ОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигаторМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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