https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html

Инфекционист рассказал, когда коронавирус начнет ослабевать

Инфекционист рассказал, когда коронавирус начнет ослабевать - РИА Новости, 10.11.2021

Инфекционист рассказал, когда коронавирус начнет ослабевать

Коронавирус начнет ослабевать, когда будет сформирован коллективный иммунитет не менее 80%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:57

2021-11-10T14:57

2021-11-10T14:57

распространение коронавируса

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александр горелов

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Коронавирус начнет ослабевать, когда будет сформирован коллективный иммунитет не менее 80%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Вирус начнет ослабевать только после того момента, когда сформируется подушка коллективного иммунитета на уровне не менее 80%", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24". По данным оперативного штаба, опубликованным 5 ноября, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 48%.

https://ria.ru/20211109/proverka-1758146450.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов