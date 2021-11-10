https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758397441.html

Матвиенко не исключила принятия новых мер из-за сложной ситуации с COVID-19

Матвиенко не исключила принятия новых мер из-за сложной ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Матвиенко не исключила принятия новых мер из-за сложной ситуации с COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает возможности введения дополнительных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:10

2021-11-10T14:10

2021-11-10T16:23

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758191075_0:118:3071:1845_1920x0_80_0_0_46690e5843cb12b427419447ca568cdc.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает возможности введения дополнительных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом.Она подчеркнула, что расслабляться рано, а "хлопать в ладоши нечему". "Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, продолжать вакцинацию с тем, чтобы достичь 80 процентов как минимум вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет", — сказала спикер.Вопрос с коронавирусом находится под контролем президента, правительства и Федерального собрания, заверила Матвиенко, подчеркнув, что очень многое зависит и от сознательности и ответственности самих россиян.Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758277185.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус в россии