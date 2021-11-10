https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758397441.html
Матвиенко не исключила принятия новых мер из-за сложной ситуации с COVID-19
Матвиенко не исключила принятия новых мер из-за сложной ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Матвиенко не исключила принятия новых мер из-за сложной ситуации с COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает возможности введения дополнительных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:10
2021-11-10T14:10
2021-11-10T16:23
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает возможности введения дополнительных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом.Она подчеркнула, что расслабляться рано, а "хлопать в ладоши нечему". "Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, продолжать вакцинацию с тем, чтобы достичь 80 процентов как минимум вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет", — сказала спикер.Вопрос с коронавирусом находится под контролем президента, правительства и Федерального собрания, заверила Матвиенко, подчеркнув, что очень многое зависит и от сознательности и ответственности самих россиян.Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:10 10.11.2021 (обновлено: 16:23 10.11.2021)
Матвиенко не исключила принятия новых мер из-за сложной ситуации с COVID-19
Спикер Совфеда Матвиенко допустила возможность введения более строгих мер из-за пандемии
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
не исключает возможности введения дополнительных ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом.
"Возможно, в ряде регионов принятие и дополнительных, более строгих мер по отдельным категориям граждан <…> Возможно, и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить", — сказала она журналистам.
Она подчеркнула, что расслабляться рано, а "хлопать в ладоши нечему".
"Надо продолжать всем строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, продолжать вакцинацию с тем, чтобы достичь 80 процентов как минимум вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет", — сказала спикер.
Вопрос с коронавирусом находится под контролем президента, правительства и Федерального собрания, заверила Матвиенко, подчеркнув, что очень многое зависит и от сознательности и ответственности самих россиян.
"Без этого никакие управленческие решения не будут эффективными", — заключила она, еще раз напомнив о необходимости вакцинации.
Ситуация с коронавирусом в России
остается напряженной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.