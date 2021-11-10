https://ria.ru/20211110/kor-1758475953.html
В ВОЗ обеспокоены возросшим риском вспышек кори
В ВОЗ обеспокоены возросшим риском вспышек кори - РИА Новости, 10.11.2021
В ВОЗ обеспокоены возросшим риском вспышек кори
Риск возникновения вспышек кори в мире продолжает расти, несмотря на снижение числа зарегистрированных случаев заражений, говорится в новом докладе Всемирной... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:27
2021-11-10T21:27
2021-11-10T21:27
в мире
воз
корь
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ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Риск возникновения вспышек кори в мире продолжает расти, несмотря на снижение числа зарегистрированных случаев заражений, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованном в среду.Как отмечается в документе, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 свыше 22 миллионов младенцев пропустили первую дозу вакцины против кори, что на 3 миллиона больше, чем в 2019 году. Это самый большой рост за последние два десятилетия, который создает опасные условия для возникновения новых вспышек заболевания. При этом по сравнению с предыдущим годом число зарегистрированных случаев кори в 2020 году сократилось более чем на 80%.По оценкам ВОЗ, за прошедший год ухудшился эпиднадзор за корью. Количество образцов, отправленных на лабораторное исследование, было самым низким за более чем десятилетие. Крупные вспышки кори уже произошли в 26 странах и составили 84% всех зарегистрированных случаев заболевания в 2020 году.Согласно данным ВОЗ, в 2020 году только 70% детей получили две необходимые дозы вакцины от кори, тогда как для защиты от распространения заболевания необходимо полностью привить 95% детей. Кроме того, в 23 странах из-за пандемии COVID-19 были отложены первоначально запланированные на 2020 год 24 кампании по вакцинации против кори. В результате более 93 миллионов человек оказались в зоне риска заболевания.
https://ria.ru/20211110/pandemiya-1758351078.html
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в мире, воз, корь
В ВОЗ обеспокоены возросшим риском вспышек кори
ВОЗ: риск возникновения новых вспышек кори растет, несмотря на снижение числа заражений
ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Риск возникновения вспышек кори в мире продолжает расти, несмотря на снижение числа зарегистрированных случаев заражений, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованном в среду.
Как отмечается в документе, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 свыше 22 миллионов младенцев пропустили первую дозу вакцины против кори, что на 3 миллиона больше, чем в 2019 году. Это самый большой рост за последние два десятилетия, который создает опасные условия для возникновения новых вспышек заболевания. При этом по сравнению с предыдущим годом число зарегистрированных случаев кори в 2020 году сократилось более чем на 80%.
По оценкам ВОЗ, за прошедший год ухудшился эпиднадзор за корью. Количество образцов, отправленных на лабораторное исследование, было самым низким за более чем десятилетие. Крупные вспышки кори уже произошли в 26 странах и составили 84% всех зарегистрированных случаев заболевания в 2020 году.
"Хотя в 2020 году число зарегистрированных случаев кори снизилось, данные свидетельствуют о том, что мы, вероятно, наблюдаем затишье перед бурей, поскольку риск вспышек продолжает расти по всему миру. Крайне важно, чтобы страны как можно быстрее провели вакцинацию против COVID-19, но это требует новых ресурсов, чтобы не допустить снижения стоимости основных программ иммунизации. Рутинная иммунизация должна быть укреплена, в противном случае мы рискуем сменить одну смертельную болезнь на другую", - прокомментировала доклад директор департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам Кейт О'Брайен.
Согласно данным ВОЗ, в 2020 году только 70% детей получили две необходимые дозы вакцины от кори, тогда как для защиты от распространения заболевания необходимо полностью привить 95% детей. Кроме того, в 23 странах из-за пандемии COVID-19 были отложены первоначально запланированные на 2020 год 24 кампании по вакцинации против кори. В результате более 93 миллионов человек оказались в зоне риска заболевания.