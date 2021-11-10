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В Совфеде рассмотрят вопрос о рассылке бумажных QR-кодов

В Совфеде рассмотрят вопрос о рассылке бумажных QR-кодов - РИА Новости, 10.11.2021

В Совфеде рассмотрят вопрос о рассылке бумажных QR-кодов

Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрит вместе с Минцифрой вопрос о рассылке бумажных QR-кодов пожилым, маломобильным гражданам и жителям... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:13

2021-11-10T11:13

2021-11-10T11:13

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрит вместе с Минцифрой вопрос о рассылке бумажных QR-кодов пожилым, маломобильным гражданам и жителям отдаленных сел, которые не пользуются мобильными устройствами, такое поручение было дано комитету на заседании палаты в среду."Это совершенно правильный вопрос, ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной, и те меры и ограничения, которые предпринимаются в регионах, будут сохраняться в большей или меньшей степени", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании.В ходе выставлений сенаторы подняли вопрос о том, что у жителей отдаленных сел, тем более пожилых, нет возможности ехать за 200 километров в МФЦ за получением бумажных QR-кодов, необходимых для посещения магазинов."Необходимо выработать рекомендации или разъяснения, чтобы мы не оставили большую часть населения один на один (с этой проблемой)", - сказала Матвиенко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19