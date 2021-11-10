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Ученые предупредили об исчезновении некоторых государств
Ученые предупредили об исчезновении некоторых государств - РИА Новости, 10.11.2021
Ученые предупредили об исчезновении некоторых государств
Глобальное изменение климата может привести к уничтожению ряда малых тихоокеанских островных государств, шторма и наводнения в Юго-Восточной Азии, а также... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:37
2021-11-10T20:59
в мире
экология
наука
всемирная метеорологическая организация
тихий океан
климат
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ЖЕНЕВА, 10 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Глобальное изменение климата может привести к уничтожению ряда малых тихоокеанских островных государств, шторма и наводнения в Юго-Восточной Азии, а также пожары в Австралии станут регулярными, а тропический ледник, оставшийся между Гималаями и Андами, исчезнет в течение пяти лет, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в среду.По оценкам экспертов ВМО, температура поверхности моря и океана в юго-западной части Тихого океана увеличиваются более чем в три раза быстрее, чем среднемировые темпы, а морские тепловые волны приводят к обесцвечиванию некогда ярких коралловых рифов и угрожают жизненно важным экосистемам, от которых зависит жизнь региона.В ВМО предупреждают, что, если глобальная температура поднимется на два градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, существует риск, что 90 процентов коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе могут подвергнуться серьезной деградации. Потепление, деоксигенация и подкисление океана также изменяют характер циркуляции и химический состав океанов, что, в свою очередь, влияет на миграцию рыбы и планктона. Это может привести к критическим последствиям для ряда малых островов Тихого океана, где прибрежное рыболовство является основным видом деятельности, которое обеспечивает питание, благосостояние, культуру и занятость. С 1990 по 2018 год общий объем рыбной продукции уже сократился на 75% в Вануату, на 23% в Тонга и на 15% в Новой Каледонии.Кроме того, при неизменном повышении температуры в ближайшие пять лет может полностью исчезнуть ледник на горе Джая, также известной как пирамида Карстенса, в Папуа — Новой Гвинее. Это последний тропический ледник, который остался между Гималаями и Андами.Доклад "Состояние климата в юго-западной части Тихого океана в 2020 году" содержит обзор климатических показателей, таких как температура, повышение уровня моря, нагрев и закисление океана, экстремальные погодные условия, а также риски и воздействие на экономику, общество и окружающую среду. Он оценивает состояние климата в Юго-Восточной Азии, включая Бруней-Даруссалам, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, а также в Океании, включая Австралию, Новую Зеландию и острова Тихого океана. Это первый доклад ВМО для данного региона.
https://ria.ru/20211109/voda-1758310587.html
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в мире, экология, наука, всемирная метеорологическая организация, тихий океан, климат
18:37 10.11.2021 (обновлено: 20:59 10.11.2021)
 
Ученые предупредили об исчезновении некоторых государств

ВМО: ряд малых тихоокеанских островных государств может исчезнуть из-за изменения климата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГавайский архипелаг. Остров Мауи
Гавайский архипелаг. Остров Мауи - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЖЕНЕВА, 10 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Глобальное изменение климата может привести к уничтожению ряда малых тихоокеанских островных государств, шторма и наводнения в Юго-Восточной Азии, а также пожары в Австралии станут регулярными, а тропический ледник, оставшийся между Гималаями и Андами, исчезнет в течение пяти лет, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в среду.
По оценкам экспертов ВМО, температура поверхности моря и океана в юго-западной части Тихого океана увеличиваются более чем в три раза быстрее, чем среднемировые темпы, а морские тепловые волны приводят к обесцвечиванию некогда ярких коралловых рифов и угрожают жизненно важным экосистемам, от которых зависит жизнь региона.
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В ВМО предупреждают, что, если глобальная температура поднимется на два градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, существует риск, что 90 процентов коралловых рифов в Коралловом треугольнике и Большом Барьерном рифе могут подвергнуться серьезной деградации. Потепление, деоксигенация и подкисление океана также изменяют характер циркуляции и химический состав океанов, что, в свою очередь, влияет на миграцию рыбы и планктона. Это может привести к критическим последствиям для ряда малых островов Тихого океана, где прибрежное рыболовство является основным видом деятельности, которое обеспечивает питание, благосостояние, культуру и занятость. С 1990 по 2018 год общий объем рыбной продукции уже сократился на 75% в Вануату, на 23% в Тонга и на 15% в Новой Каледонии.
Кроме того, при неизменном повышении температуры в ближайшие пять лет может полностью исчезнуть ледник на горе Джая, также известной как пирамида Карстенса, в Папуа — Новой Гвинее. Это последний тропический ледник, который остался между Гималаями и Андами.
Доклад "Состояние климата в юго-западной части Тихого океана в 2020 году" содержит обзор климатических показателей, таких как температура, повышение уровня моря, нагрев и закисление океана, экстремальные погодные условия, а также риски и воздействие на экономику, общество и окружающую среду. Он оценивает состояние климата в Юго-Восточной Азии, включая Бруней-Даруссалам, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, а также в Океании, включая Австралию, Новую Зеландию и острова Тихого океана. Это первый доклад ВМО для данного региона.
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