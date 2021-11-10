https://ria.ru/20211110/kitay-1758337233.html

Си Цзиньпин назвал условия, на которых Китай готов сотрудничать с США

Си Цзиньпин назвал условия, на которых Китай готов сотрудничать с США - РИА Новости, 10.11.2021

Си Цзиньпин назвал условия, на которых Китай готов сотрудничать с США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к совместной работе с Вашингтоном ради решения важных международных и региональных проблем. Об этом... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:26

2021-11-10T09:26

2021-11-10T11:45

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ПЕКИН, 10 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к совместной работе с Вашингтоном ради решения важных международных и региональных проблем. Об этом говорится в письме, которое посол КНР в США Цинь Ган зачитал на приеме Национального комитета по американо-китайским отношениям."Китай готов на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества укреплять контакты и сотрудничество с США в различных областях, совместно решать важные международные и региональные проблемы, а также отвечать на глобальные вызовы, при этом должным образом преодолевая разногласия, чтобы способствовать возвращению китайско-американских отношений на правильный путь здорового и устойчивого развития", — цитирует послание главы государства сайт китайского посольства в Вашингтоне.По словам Си Цзиньпина, отношения Китая и США стали одними из наиболее важных в мире и сейчас находятся на важнейшем историческом этапе. Обе страны выиграют от сотрудничества, а конфронтация им лишь навредит, подчеркнул председатель КНР."Сотрудничество — это единственно правильный выбор", — заключил он.В последние годы отношения между США и Китаем обострились: американские власти не раз называли КНР в числе главных угроз, между странами фактически идет торговая война. Напряженности добавляет и тайваньский вопрос: хотя Штаты соблюдают "принцип одного Китая", они продолжают и поддерживать Тайвань в военном отношении.

https://ria.ru/20211110/ugroza-1758020261.html

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в мире, сша, китай, си цзиньпин