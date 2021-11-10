09:26 10.11.2021 (обновлено: 11:45 10.11.2021)
Си Цзиньпин назвал условия, на которых Китай готов сотрудничать с США
Си Цзиньпин: Китай готов на основе взаимоуважения сотрудничать с США в различных сферах
© AP Photo / Greg BakerФлаг на автомобиле консульства США в Шанхае
© AP Photo / Greg Baker
ПЕКИН, 10 ноя — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к совместной работе с Вашингтоном ради решения важных международных и региональных проблем. Об этом говорится в письме, которое посол КНР в США Цинь Ган зачитал на приеме Национального комитета по американо-китайским отношениям.
"Китай готов на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества укреплять контакты и сотрудничество с США в различных областях, совместно решать важные международные и региональные проблемы, а также отвечать на глобальные вызовы, при этом должным образом преодолевая разногласия, чтобы способствовать возвращению китайско-американских отношений на правильный путь здорового и устойчивого развития", — цитирует послание главы государства сайт китайского посольства в Вашингтоне.
По словам Си Цзиньпина, отношения Китая и США стали одними из наиболее важных в мире и сейчас находятся на важнейшем историческом этапе. Обе страны выиграют от сотрудничества, а конфронтация им лишь навредит, подчеркнул председатель КНР.
"Сотрудничество — это единственно правильный выбор", — заключил он.
В последние годы отношения между США и Китаем обострились: американские власти не раз называли КНР в числе главных угроз, между странами фактически идет торговая война. Напряженности добавляет и тайваньский вопрос: хотя Штаты соблюдают "принцип одного Китая", они продолжают и поддерживать Тайвань в военном отношении.