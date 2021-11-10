https://ria.ru/20211110/khranilische-1758381992.html

В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок

В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок - РИА Новости, 10.11.2021

В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок

В Лебедянском районе Липецкой области, символом которого давно стали яблоки, открылся производственно-логистический комплекс компании "Агроном-сад", способный... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:58

2021-11-10T12:58

2021-11-10T12:58

липецкая область

яблоки

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. В Лебедянском районе Липецкой области, символом которого давно стали яблоки, открылся производственно-логистический комплекс компании "Агроном-сад", способный сохранить до следующего урожая 25 тысяч тонн фруктов без потери качества, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, общая площадь нового комплекса 32 тысячи квадратных метров. Предприятие включает в себя фруктохранилище, современные сортировочные линии, способные отбирать яблоки по весу, окраске и калибру с производительностью 12 тонн в час. В соответствии с принципами экологичности, холодильные камеры для готовой продукции оснащены современным аммиачным оборудованием, которое не разрушает озоновый слой и позволяет сохранять яблоки в хорошем качестве вплоть до нового урожая. По словам руководства компании, новый производственно - логистический комплекс - крупнейший в Центральной России."Это предприятие - пример новой культуры производства и социально ответственного подхода к заботе о людях. Впереди большие перспективы сотрудничества как в бизнесе, так и в решении социальных вопросов. В частности, уличения доходов жителей района", - сказал Артамонов.Он особо отметил, что комплекс обеспечит рабочими местами несколько десятков жителей района. К 2023 году компания планирует увеличить производство товарного яблока до 75 тысяч тонн, а также выйти на рынок эксклюзивных сортов и развить органическое садоводство.

https://ria.ru/20211109/agrarii-1758232867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яблоки, игорь артамонов