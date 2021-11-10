https://ria.ru/20211110/khranilische-1758381992.html
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок - РИА Новости, 10.11.2021
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок
В Лебедянском районе Липецкой области, символом которого давно стали яблоки, открылся производственно-логистический комплекс компании "Агроном-сад", способный... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:58
2021-11-10T12:58
2021-11-10T12:58
липецкая область
яблоки
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758376399_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_17459098f7b882ff151045f5fd98f607.jpg
ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. В Лебедянском районе Липецкой области, символом которого давно стали яблоки, открылся производственно-логистический комплекс компании "Агроном-сад", способный сохранить до следующего урожая 25 тысяч тонн фруктов без потери качества, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, общая площадь нового комплекса 32 тысячи квадратных метров. Предприятие включает в себя фруктохранилище, современные сортировочные линии, способные отбирать яблоки по весу, окраске и калибру с производительностью 12 тонн в час. В соответствии с принципами экологичности, холодильные камеры для готовой продукции оснащены современным аммиачным оборудованием, которое не разрушает озоновый слой и позволяет сохранять яблоки в хорошем качестве вплоть до нового урожая. По словам руководства компании, новый производственно - логистический комплекс - крупнейший в Центральной России."Это предприятие - пример новой культуры производства и социально ответственного подхода к заботе о людях. Впереди большие перспективы сотрудничества как в бизнесе, так и в решении социальных вопросов. В частности, уличения доходов жителей района", - сказал Артамонов.Он особо отметил, что комплекс обеспечит рабочими местами несколько десятков жителей района. К 2023 году компания планирует увеличить производство товарного яблока до 75 тысяч тонн, а также выйти на рынок эксклюзивных сортов и развить органическое садоводство.
https://ria.ru/20211109/agrarii-1758232867.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758376399_86:0:975:667_1920x0_80_0_0_2325ed4aa4948dc69525a4a2e818496c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яблоки, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости
. В Лебедянском районе Липецкой области, символом которого давно стали яблоки, открылся производственно-логистический комплекс компании "Агроном-сад", способный сохранить до следующего урожая 25 тысяч тонн фруктов без потери качества, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, общая площадь нового комплекса 32 тысячи квадратных метров. Предприятие включает в себя фруктохранилище, современные сортировочные линии, способные отбирать яблоки по весу, окраске и калибру с производительностью 12 тонн в час. В соответствии с принципами экологичности, холодильные камеры для готовой продукции оснащены современным аммиачным оборудованием, которое не разрушает озоновый слой и позволяет сохранять яблоки в хорошем качестве вплоть до нового урожая. По словам руководства компании, новый производственно - логистический комплекс - крупнейший в Центральной России.
"Это предприятие - пример новой культуры производства и социально ответственного подхода к заботе о людях. Впереди большие перспективы сотрудничества как в бизнесе, так и в решении социальных вопросов. В частности, уличения доходов жителей района", - сказал Артамонов.
Он особо отметил, что комплекс обеспечит рабочими местами несколько десятков жителей района. К 2023 году компания планирует увеличить производство товарного яблока до 75 тысяч тонн, а также выйти на рынок эксклюзивных сортов и развить органическое садоводство.