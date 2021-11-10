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Липецкая область
https://ria.ru/20211110/khranilische-1758381992.html
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок - РИА Новости, 10.11.2021
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок
В Лебедянском районе Липецкой области, символом которого давно стали яблоки, открылся производственно-логистический комплекс компании "Агроном-сад", способный... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:58
2021-11-10T12:58
липецкая область
яблоки
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. В Лебедянском районе Липецкой области, символом которого давно стали яблоки, открылся производственно-логистический комплекс компании "Агроном-сад", способный сохранить до следующего урожая 25 тысяч тонн фруктов без потери качества, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, общая площадь нового комплекса 32 тысячи квадратных метров. Предприятие включает в себя фруктохранилище, современные сортировочные линии, способные отбирать яблоки по весу, окраске и калибру с производительностью 12 тонн в час. В соответствии с принципами экологичности, холодильные камеры для готовой продукции оснащены современным аммиачным оборудованием, которое не разрушает озоновый слой и позволяет сохранять яблоки в хорошем качестве вплоть до нового урожая. По словам руководства компании, новый производственно - логистический комплекс - крупнейший в Центральной России."Это предприятие - пример новой культуры производства и социально ответственного подхода к заботе о людях. Впереди большие перспективы сотрудничества как в бизнесе, так и в решении социальных вопросов. В частности, уличения доходов жителей района", - сказал Артамонов.Он особо отметил, что комплекс обеспечит рабочими местами несколько десятков жителей района. К 2023 году компания планирует увеличить производство товарного яблока до 75 тысяч тонн, а также выйти на рынок эксклюзивных сортов и развить органическое садоводство.
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яблоки, игорь артамонов
12:58 10.11.2021
 

В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВ Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. В Лебедянском районе Липецкой области, символом которого давно стали яблоки, открылся производственно-логистический комплекс компании "Агроном-сад", способный сохранить до следующего урожая 25 тысяч тонн фруктов без потери качества, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, общая площадь нового комплекса 32 тысячи квадратных метров. Предприятие включает в себя фруктохранилище, современные сортировочные линии, способные отбирать яблоки по весу, окраске и калибру с производительностью 12 тонн в час. В соответствии с принципами экологичности, холодильные камеры для готовой продукции оснащены современным аммиачным оборудованием, которое не разрушает озоновый слой и позволяет сохранять яблоки в хорошем качестве вплоть до нового урожая. По словам руководства компании, новый производственно - логистический комплекс - крупнейший в Центральной России.
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"Это предприятие - пример новой культуры производства и социально ответственного подхода к заботе о людях. Впереди большие перспективы сотрудничества как в бизнесе, так и в решении социальных вопросов. В частности, уличения доходов жителей района", - сказал Артамонов.
Он особо отметил, что комплекс обеспечит рабочими местами несколько десятков жителей района. К 2023 году компания планирует увеличить производство товарного яблока до 75 тысяч тонн, а также выйти на рынок эксклюзивных сортов и развить органическое садоводство.
 
Липецкая областьяблокиИгорь Артамонов
 
 
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