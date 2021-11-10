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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211110/kanye-1758452052.html
"Нож в спину": инсайдер раскрыл, как Уэст относится к новому роману Ким
"Нож в спину": инсайдер раскрыл, как Уэст относится к новому роману Ким - РИА Новости, 10.11.2021
"Нож в спину": инсайдер раскрыл, как Уэст относится к новому роману Ким
Стало известно, как Канье Уэст относится к роману своей бывшей возлюбленной Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона. Об этом сообщает inTouch со ссылкой на свои... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:19
2021-11-10T23:19
шоубиз
кимберли кардашян
канье уэст
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Стало известно, как Канье Уэст относится к роману своей бывшей возлюбленной Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона. Об этом сообщает inTouch со ссылкой на свои источники. Есть у Канье и другие причины для того, чтобы злиться. "Канье знает Пита много лет. Они вместе обедали, когда Пит приезжал в Лос-Анджелес, созванивались и тому подобное. Я бы сказал, что они скорее хорошие знакомые, а не близкие друзья, но Канье все равно чувствует, что Пит словно ему нож в спину воткнул", — продолжает источник inTouch. Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация, что они разводятся. После расставания с Ким Канье приписывали роман с Ириной Шейк.Слухи об отношениях Ким и Пита появились в конце октября. Их видели в парке аттракционов, также они вместе поужинали в дорогом клубе. Но знаменитости пока еще не подтвердили, действительно ли они влюблены друг в друга. Ранее Пит встречался с Арианой Гранде, Кайей Гербер и Кейт Бекинсейл.
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кимберли кардашян, канье уэст
23:19 10.11.2021
 
"Нож в спину": инсайдер раскрыл, как Уэст относится к новому роману Ким

Инсайдер раскрыл, как Канье Уэст относится к роману Ким Кардашьян с Питом Дэвидсоном

© AP Photo / Evan Agostini, AFP/Jean-Baptiste Lacroix, Getty Image/Dimitrios KambourisКанье Уэст, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
Канье Уэст, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Evan Agostini, AFP/Jean-Baptiste Lacroix, Getty Image/Dimitrios Kambouris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Стало известно, как Канье Уэст относится к роману своей бывшей возлюбленной Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона. Об этом сообщает inTouch со ссылкой на свои источники.
"То, что они пара, — настоящая проблема для него. У Канье двойные стандарты. Ему можно встречаться с другими, а Ким с Питом — нет", — говорит инсайдер.
Есть у Канье и другие причины для того, чтобы злиться.
"Канье знает Пита много лет. Они вместе обедали, когда Пит приезжал в Лос-Анджелес, созванивались и тому подобное. Я бы сказал, что они скорее хорошие знакомые, а не близкие друзья, но Канье все равно чувствует, что Пит словно ему нож в спину воткнул", — продолжает источник inTouch.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация, что они разводятся. После расставания с Ким Канье приписывали роман с Ириной Шейк.
Слухи об отношениях Ким и Пита появились в конце октября. Их видели в парке аттракционов, также они вместе поужинали в дорогом клубе. Но знаменитости пока еще не подтвердили, действительно ли они влюблены друг в друга.
Ранее Пит встречался с Арианой Гранде, Кайей Гербер и Кейт Бекинсейл.
Ким Кардашьян и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 13:01Шоубиз
Кардашьян опровергла домыслы о воссоединении с Уэстом
 
ШоубизКимберли КардашянКанье Уэст
 
 
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