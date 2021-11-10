https://ria.ru/20211110/kanye-1758452052.html

"Нож в спину": инсайдер раскрыл, как Уэст относится к новому роману Ким

"Нож в спину": инсайдер раскрыл, как Уэст относится к новому роману Ким - РИА Новости, 10.11.2021

"Нож в спину": инсайдер раскрыл, как Уэст относится к новому роману Ким

Стало известно, как Канье Уэст относится к роману своей бывшей возлюбленной Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона. Об этом сообщает inTouch со ссылкой на свои... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:19

2021-11-10T23:19

2021-11-10T23:19

шоубиз

кимберли кардашян

канье уэст

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Стало известно, как Канье Уэст относится к роману своей бывшей возлюбленной Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона. Об этом сообщает inTouch со ссылкой на свои источники. Есть у Канье и другие причины для того, чтобы злиться. "Канье знает Пита много лет. Они вместе обедали, когда Пит приезжал в Лос-Анджелес, созванивались и тому подобное. Я бы сказал, что они скорее хорошие знакомые, а не близкие друзья, но Канье все равно чувствует, что Пит словно ему нож в спину воткнул", — продолжает источник inTouch. Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей. В феврале 2021 в прессе появилась информация, что они разводятся. После расставания с Ким Канье приписывали роман с Ириной Шейк.Слухи об отношениях Ким и Пита появились в конце октября. Их видели в парке аттракционов, также они вместе поужинали в дорогом клубе. Но знаменитости пока еще не подтвердили, действительно ли они влюблены друг в друга. Ранее Пит встречался с Арианой Гранде, Кайей Гербер и Кейт Бекинсейл.

https://ria.ru/20211027/kardashyan-1756341776.html

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кимберли кардашян, канье уэст