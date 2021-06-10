Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210610/shayk-1736425037.html
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк - РИА Новости, 10.06.2021
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк, сообщает TMZ. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:15
2021-06-10T12:15
шоубиз
развод
ирина шейк
знаменитости
звезды
канье уэст
кимберли кардашян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736421617_5:0:1036:580_1920x0_80_0_0_e7be07e7cb37ae3b2d2fcfd9065ecfa7.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк, сообщает TMZ.Знаменитостей заметили гуляющими в парке отеля во Франции во вторник, 8 июня. Они выглядели как пара.По словам источника TMZ, модель и рэпер встречаются, но пока неясно, насколько их отношения серьезны. Журналисты также выяснили, что Ирина и Канье вернулись в США на одном частном самолете. Их видели в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси 9 июня. Слухи о романе Шейк и Уэста появились в конце мая. Однако модель и рэпер до сих пор не подтвердили, действительно ли они вместе.В 2014 Канье Уэст женился на Ким Кардашьян. У них родилось четверо детей. В феврале 2021 стало известно, что пара разводится. С 2010 по 2014 Ирина Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 актер и модель расстались.Ирина и Канье давно знакомы: в 2010 году она снялась в клипе на его песню "Power".
https://ria.ru/20210527/shayk-1733980138.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736421617_134:0:907:580_1920x0_80_0_0_4eab96d729c13d9526ab65be84ee0ca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
развод, ирина шейк, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян

Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк

12:15 10.06.2021
 
© РИА Новости / Асатур Есаянц, AFP/Getty Images/Dimitrios KambourisИрина Шейк и Канье Уэст
Ирина Шейк и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Асатур Есаянц, AFP/Getty Images/Dimitrios Kambouris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк, сообщает TMZ.
Знаменитостей заметили гуляющими в парке отеля во Франции во вторник, 8 июня. Они выглядели как пара.
По словам источника TMZ, модель и рэпер встречаются, но пока неясно, насколько их отношения серьезны.
Журналисты также выяснили, что Ирина и Канье вернулись в США на одном частном самолете. Их видели в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси 9 июня.
Слухи о романе Шейк и Уэста появились в конце мая. Однако модель и рэпер до сих пор не подтвердили, действительно ли они вместе.
В 2014 Канье Уэст женился на Ким Кардашьян. У них родилось четверо детей. В феврале 2021 стало известно, что пара разводится.
С 2010 по 2014 Ирина Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 актер и модель расстались.
Ирина и Канье давно знакомы: в 2010 году она снялась в клипе на его песню "Power".
Американская модель Ким Кардашьян и модель и актриса Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 00:21Шоубиз
Ким Кардашьян высказалась о романе ее бывшего мужа и Ирины Шейк
 
ШоубизРазводИрина ШейкЗнаменитостизвездыКанье УэстКимберли Кардашян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния