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Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк - РИА Новости, 10.06.2021
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк, сообщает TMZ. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:15
2021-06-10T12:15
2021-06-10T12:15
шоубиз
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кимберли кардашян
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк, сообщает TMZ.Знаменитостей заметили гуляющими в парке отеля во Франции во вторник, 8 июня. Они выглядели как пара.По словам источника TMZ, модель и рэпер встречаются, но пока неясно, насколько их отношения серьезны. Журналисты также выяснили, что Ирина и Канье вернулись в США на одном частном самолете. Их видели в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси 9 июня. Слухи о романе Шейк и Уэста появились в конце мая. Однако модель и рэпер до сих пор не подтвердили, действительно ли они вместе.В 2014 Канье Уэст женился на Ким Кардашьян. У них родилось четверо детей. В феврале 2021 стало известно, что пара разводится. С 2010 по 2014 Ирина Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 актер и модель расстались.Ирина и Канье давно знакомы: в 2010 году она снялась в клипе на его песню "Power".
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развод, ирина шейк, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк, сообщает
TMZ.
Знаменитостей заметили гуляющими в парке отеля во Франции во вторник, 8 июня. Они выглядели как пара.
По словам источника TMZ, модель и рэпер встречаются, но пока неясно, насколько их отношения серьезны.
Журналисты также выяснили
, что Ирина и Канье вернулись в США на одном частном самолете. Их видели в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси 9 июня.
Слухи о романе Шейк и Уэста появились в конце мая. Однако модель и рэпер до сих пор не подтвердили, действительно ли они вместе.
В 2014 Канье Уэст женился на Ким Кардашьян. У них родилось четверо детей. В феврале 2021 стало известно, что пара разводится.
С 2010 по 2014 Ирина Шейк встречалась
с футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начался ее роман с актером Брэдли Купером, в 2017 году у них родилась дочь. В 2019 актер и модель расстались
.
Ирина и Канье давно знакомы: в 2010 году она снялась в клипе на его песню "Power".