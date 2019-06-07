Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались, пишут СМИ

По информации издания, в настоящее время бывшая пара решает вопрос об опеке над их дочерью Леей, которая родилась в 2017 году.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. Они не скрывали, но и не афишировали свои отношения. В 2016 году в СМИ появились слухи о помолвке пары, однако брак они в итоге так и не зарегистрировали.