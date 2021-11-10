https://ria.ru/20211110/immunitet-1758409853.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 48,4%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 48,4% - РИА Новости, 10.11.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 48,4%

Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48,4 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:09

2021-11-10T15:09

2021-11-10T16:57

распространение коронавируса

россия

общество

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48,4 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.Она подчеркнула, что достижение этой цели — самая важная задача, тут лидируют Республика Тыва, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.Как уточнила Голикова, российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что для защиты населения коллективный иммунитет должен находиться на уровне 90-95 процентов, но власти пока оставляют "планку не менее 80 процентов".Владимир Путин, в свою очередь, попросил Голикову рассказать о последствиях отказа от вакцинации или несвоевременной ревакцинации.Как отметила Голикова, для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы надо вакцинировать 22 миллиона человек и ревакцинировать девять миллионов. Если этих цифр достичь не удастся, "то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться", добавила она.Вице-премьер призвала всех сделать прививку и отметила, что уровень напряженности в медицинской системе сегодня полностью зависит от отношения граждан к мерам профилактики.Она подчеркнула, что все вакцины, зарегистрированные в стране, эффективны и безопасны.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758411038.html

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии