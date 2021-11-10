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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/immunitet-1758409853.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 48,4%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 48,4% - РИА Новости, 10.11.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 48,4%
Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48,4 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:09
2021-11-10T16:57
распространение коронавируса
россия
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48,4 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.Она подчеркнула, что достижение этой цели — самая важная задача, тут лидируют Республика Тыва, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.Как уточнила Голикова, российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что для защиты населения коллективный иммунитет должен находиться на уровне 90-95 процентов, но власти пока оставляют "планку не менее 80 процентов".Владимир Путин, в свою очередь, попросил Голикову рассказать о последствиях отказа от вакцинации или несвоевременной ревакцинации.Как отметила Голикова, для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы надо вакцинировать 22 миллиона человек и ревакцинировать девять миллионов. Если этих цифр достичь не удастся, "то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться", добавила она.Вице-премьер призвала всех сделать прививку и отметила, что уровень напряженности в медицинской системе сегодня полностью зависит от отношения граждан к мерам профилактики.Она подчеркнула, что все вакцины, зарегистрированные в стране, эффективны и безопасны.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758411038.html
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россия, общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:09 10.11.2021 (обновлено: 16:57 10.11.2021)
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 48,4%

Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 48,4%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48,4 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

"Показатель (коллективного иммунитета. — Прим. ред.) <...> складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан", — пояснила замглавы правительства.

Она подчеркнула, что достижение этой цели — самая важная задача, тут лидируют Республика Тыва, Московская область, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.
Как уточнила Голикова, российские и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что для защиты населения коллективный иммунитет должен находиться на уровне 90-95 процентов, но власти пока оставляют "планку не менее 80 процентов".
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Владимир Путин, в свою очередь, попросил Голикову рассказать о последствиях отказа от вакцинации или несвоевременной ревакцинации.
"Я вас попросил бы коллегам сказать то, что вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения необходимого уровня вакцинации в связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку. Поясните пожалуйста. Я хочу, чтобы коллеги, ну и не только коллеги, и чтобы граждане наши услышали это", — сказал президент.
Как отметила Голикова, для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы надо вакцинировать 22 миллиона человек и ревакцинировать девять миллионов. Если этих цифр достичь не удастся, "то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться", добавила она.
Вице-премьер призвала всех сделать прививку и отметила, что уровень напряженности в медицинской системе сегодня полностью зависит от отношения граждан к мерам профилактики.
Она подчеркнула, что все вакцины, зарегистрированные в стране, эффективны и безопасны.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
 
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