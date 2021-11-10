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Наука
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Черниговская рассказала, чем может быть опасен искусственный интеллект
Черниговская рассказала, чем может быть опасен искусственный интеллект - РИА Новости, 10.11.2021
Черниговская рассказала, чем может быть опасен искусственный интеллект
Разработки в области искусственного интеллекта требуют от ученых понимания того, как не потерять над ним контроль, чтобы он не нес угрозы человечеству, считает... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:23
2021-11-10T20:30
наука
технологии
михаил ковальчук
евгений велихов
санкт-петербургский государственный университет
курчатовский институт
мария воронцова
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Разработки в области искусственного интеллекта требуют от ученых понимания того, как не потерять над ним контроль, чтобы он не нес угрозы человечеству, считает заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская."Может ли у искусственного интеллекта появиться самость, "я"? Может ли искусственный интеллект стать личностью? Это не кухонные разговоры… Это серьезно, потому что такая опасность есть", - сказала Черниговская в среду в ходе научной сессии "Нелинейная наука: интеллектуальные ресурсы для будущего" конференции Российской ассоциации содействия науке (РАСН)."Почему мы решили, что искусственный интеллект, если он "вырвется на свободу", решит быть как мы?" - добавила она.Черниговская пояснила, что другие потенциально возможные виды интеллекта могут быть построены на совершенно иных принципах, чем человеческий интеллект. К тому же искусственный интеллект будет обучаться не только человеком, но и самообучаться, добавила она. И еще вопрос, можно ли будет по каким-либо признакам в определенный момент узнать, обрел ли искусственный интеллект свое "я" или нет, отметила Черниговская.Цель работы Российской ассоциации содействия науке - способствовать повышению роли науки в российском обществе путем развития всех ее направлений науки (естественных, гуманитарных, социальных и технических), особенно исследований междисциплинарного (мультидисциплинарного) характера. В состав президиума РАСН входят российские ученые, в их числе почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов (председатель президиума), президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, Мария Воронцова (Эндокринологический научный центр Минздрава России), Татьяна Черниговская и другие.
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технологии, михаил ковальчук, евгений велихов, санкт-петербургский государственный университет, курчатовский институт, мария воронцова, россия, искусственный интеллект
20:23 10.11.2021 (обновлено: 20:30 10.11.2021)
 
Черниговская рассказала, чем может быть опасен искусственный интеллект

Черниговская призвала разобраться, как не потерять контроль над искусственным интеллектом

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Разработки в области искусственного интеллекта требуют от ученых понимания того, как не потерять над ним контроль, чтобы он не нес угрозы человечеству, считает заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская.
"Может ли у искусственного интеллекта появиться самость, "я"? Может ли искусственный интеллект стать личностью? Это не кухонные разговоры… Это серьезно, потому что такая опасность есть", - сказала Черниговская в среду в ходе научной сессии "Нелинейная наука: интеллектуальные ресурсы для будущего" конференции Российской ассоциации содействия науке (РАСН).
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"Почему мы решили, что искусственный интеллект, если он "вырвется на свободу", решит быть как мы?" - добавила она.
Черниговская пояснила, что другие потенциально возможные виды интеллекта могут быть построены на совершенно иных принципах, чем человеческий интеллект. К тому же искусственный интеллект будет обучаться не только человеком, но и самообучаться, добавила она. И еще вопрос, можно ли будет по каким-либо признакам в определенный момент узнать, обрел ли искусственный интеллект свое "я" или нет, отметила Черниговская.
"Мне кажется, пришло время остановиться и подумать. Нам нужно договориться, как не потерять базовые представления о реальности и контроля за ней", - сказала Черниговская.
Цель работы Российской ассоциации содействия науке - способствовать повышению роли науки в российском обществе путем развития всех ее направлений науки (естественных, гуманитарных, социальных и технических), особенно исследований междисциплинарного (мультидисциплинарного) характера. В состав президиума РАСН входят российские ученые, в их числе почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов (председатель президиума), президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, Мария Воронцова (Эндокринологический научный центр Минздрава России), Татьяна Черниговская и другие.
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НаукаТехнологииМихаил КовальчукЕвгений ВелиховСанкт-Петербургский государственный университетКурчатовский институтМария ВоронцоваРоссияИскусственный интеллект
 
 
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