https://ria.ru/20211110/ii-1758469346.html

Черниговская рассказала, чем может быть опасен искусственный интеллект

Черниговская рассказала, чем может быть опасен искусственный интеллект - РИА Новости, 10.11.2021

Черниговская рассказала, чем может быть опасен искусственный интеллект

Разработки в области искусственного интеллекта требуют от ученых понимания того, как не потерять над ним контроль, чтобы он не нес угрозы человечеству, считает... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:23

2021-11-10T20:23

2021-11-10T20:30

наука

технологии

михаил ковальчук

евгений велихов

санкт-петербургский государственный университет

курчатовский институт

мария воронцова

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Разработки в области искусственного интеллекта требуют от ученых понимания того, как не потерять над ним контроль, чтобы он не нес угрозы человечеству, считает заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская."Может ли у искусственного интеллекта появиться самость, "я"? Может ли искусственный интеллект стать личностью? Это не кухонные разговоры… Это серьезно, потому что такая опасность есть", - сказала Черниговская в среду в ходе научной сессии "Нелинейная наука: интеллектуальные ресурсы для будущего" конференции Российской ассоциации содействия науке (РАСН)."Почему мы решили, что искусственный интеллект, если он "вырвется на свободу", решит быть как мы?" - добавила она.Черниговская пояснила, что другие потенциально возможные виды интеллекта могут быть построены на совершенно иных принципах, чем человеческий интеллект. К тому же искусственный интеллект будет обучаться не только человеком, но и самообучаться, добавила она. И еще вопрос, можно ли будет по каким-либо признакам в определенный момент узнать, обрел ли искусственный интеллект свое "я" или нет, отметила Черниговская.Цель работы Российской ассоциации содействия науке - способствовать повышению роли науки в российском обществе путем развития всех ее направлений науки (естественных, гуманитарных, социальных и технических), особенно исследований междисциплинарного (мультидисциплинарного) характера. В состав президиума РАСН входят российские ученые, в их числе почетный президент Курчатовского института Евгений Велихов (председатель президиума), президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, Мария Воронцова (Эндокринологический научный центр Минздрава России), Татьяна Черниговская и другие.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757680638.html

https://ria.ru/20211103/kitay-1757641259.html

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технологии, михаил ковальчук, евгений велихов, санкт-петербургский государственный университет, курчатовский институт, мария воронцова, россия, искусственный интеллект