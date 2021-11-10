https://ria.ru/20211110/granitsa-1758475699.html

Дипломат обвинил ЕС в "двойных стандартах" из-за кризиса на границе

Дипломат обвинил ЕС в "двойных стандартах" из-за кризиса на границе - РИА Новости, 10.11.2021

Дипломат обвинил ЕС в "двойных стандартах" из-за кризиса на границе

Евросоюз упорно продвигает извращенное видение ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:23

2021-11-10T21:23

2021-11-10T21:23

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госпогранкомитет белоруссии

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Евросоюз упорно продвигает извращенное видение ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."ЕС упорно продвигает свое извращенное видение ситуации. В то же время НПО и СМИ не разрешают посещать польскую границу, чтобы помочь мигрантам, и сообщать их насильственную депортацию, а также преследованиях безоружных людей со стороны Польши. Где "ценности Евросоюза"? Двойные стандарты", - написал Полянский в своем Twitter.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758418760.html

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в мире, оон, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, дмитрий полянский, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии