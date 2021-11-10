https://ria.ru/20211110/granitsa-1758451339.html

Украина удвоит число пограничников из-за угрозы нелегальной миграции

Украина удвоит число пограничников из-за угрозы нелегальной миграции - РИА Новости, 10.11.2021

Украина удвоит число пограничников из-за угрозы нелегальной миграции

Украина удвоит число пограничников на государственной границе ввиду угрозы нелегальной миграции из Белоруссии, также будет задействована нацгвардия и... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:20

2021-11-10T18:20

2021-11-10T18:30

в мире

белоруссия

минск

мвд украины

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Украина удвоит число пограничников на государственной границе ввиду угрозы нелегальной миграции из Белоруссии, также будет задействована нацгвардия и нацполиция, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский."Что касается пограничников, их число удвоится на государственной границе. Также будут привлечены серьезные резервы нацгвардии и национальной полиции, которые будут находиться вблизи границы. Речь идет об их дислокации там… Также будут функционировать мобильные группы, передвигаться вдоль границы для выявления незаконного пересечения границы", - сказал Монастырский на брифинге в среду.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758412966.html

https://ria.ru/20211110/riski-1758387845.html

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в мире, белоруссия, минск, мвд украины, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии