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https://ria.ru/20211110/granitsa-1758380091.html
Белоруссия обвинила Польшу в применении оружия против мигрантов на границе
Белоруссия обвинила Польшу в применении оружия против мигрантов на границе - РИА Новости, 10.11.2021
Белоруссия обвинила Польшу в применении оружия против мигрантов на границе
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:52
2021-11-10T13:12
в мире
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
мигранты
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что фиксируются попытки провокаций.В понедельник Госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."В настоящее время отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.Подчеркивается, что "помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, (белорусской стороной – ред.) фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной"."Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов", - говорится в комментарии.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В Госпогранкомитете отметили, что более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. "Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой", - подчеркивается в комментарии.Согласно ему, "события последних дней показывают, что польские силовики не сдерживают себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211110/polsha-1758361482.html
https://ria.ru/20211110/granitsa-1758373894.html
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, мигранты
12:52 10.11.2021 (обновлено: 13:12 10.11.2021)
 
Белоруссия обвинила Польшу в применении оружия против мигрантов на границе

Госпогранкомитет Белоруссии заявил о применении Польшей оружия против мигрантов на границе

© Фото : @terytorialsi/TwitterЛагерь беженцев на польско-белорусской границе
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : @terytorialsi/Twitter
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что фиксируются попытки провокаций.
В понедельник Госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
"В настоящее время отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.
Подчеркивается, что "помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, (белорусской стороной – ред.) фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной".
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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В Польше зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы
"Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов", - говорится в комментарии.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В Госпогранкомитете отметили, что более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. "Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой", - подчеркивается в комментарии.
Согласно ему, "события последних дней показывают, что польские силовики не сдерживают себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
 
В миреПольшаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияМигранты
 
 
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