Белоруссия обвинила Польшу в применении оружия против мигрантов на границе

МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что фиксируются попытки провокаций.В понедельник Госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."В настоящее время отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.Подчеркивается, что "помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, (белорусской стороной – ред.) фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной"."Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов", - говорится в комментарии.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В Госпогранкомитете отметили, что более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. "Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой", - подчеркивается в комментарии.Согласно ему, "события последних дней показывают, что польские силовики не сдерживают себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211110/polsha-1758361482.html
https://ria.ru/20211110/granitsa-1758373894.html
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что фиксируются попытки провокаций.
В понедельник Госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"В настоящее время отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.
Подчеркивается, что "помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, (белорусской стороной – ред.) фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной".
"Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов", - говорится в комментарии.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В Госпогранкомитете отметили, что более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. "Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой", - подчеркивается в комментарии.
Согласно ему, "события последних дней показывают, что польские силовики не сдерживают себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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