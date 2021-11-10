https://ria.ru/20211110/granitsa-1758380091.html

Белоруссия обвинила Польшу в применении оружия против мигрантов на границе

Белоруссия обвинила Польшу в применении оружия против мигрантов на границе - РИА Новости, 10.11.2021

Белоруссия обвинила Польшу в применении оружия против мигрантов на границе

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:52

2021-11-10T12:52

2021-11-10T13:12

в мире

польша

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758373634_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_529ca42c3828c7d6a86a0794dfe3c7b4.jpg

МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об эскалации напряженности на границе с Польшей, где находятся ближневосточные беженцы, отметив, что фиксируются попытки провокаций.В понедельник Госпогранкомитет сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."В настоящее время отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.Подчеркивается, что "помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, (белорусской стороной – ред.) фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной"."Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов", - говорится в комментарии.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В Госпогранкомитете отметили, что более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. "Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой", - подчеркивается в комментарии.Согласно ему, "события последних дней показывают, что польские силовики не сдерживают себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758361482.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758373894.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T12:52 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, мигранты