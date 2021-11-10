https://ria.ru/20211110/gintsburg-1758233018.html

Биография Александра Гинцбурга

Биография Александра Гинцбурга - РИА Новости, 10.11.2021

Биография Александра Гинцбурга

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Леонидович Гинцбург родился 10 ноября 1951 года в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T01:01

2021-11-10T01:01

2021-11-10T01:01

общество

справки

российская академия наук

курчатовский институт

александр гинцбург

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Леонидович Гинцбург родился 10 ноября 1951 года в Москве. В 1974 году окончил биологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, затем аспирантуру ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов.После окончания института в течение семи лет работал в биологическом отделе Института атомной энергии имени И.В. Курчатова (ныне Институт молекулярной генетики Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"), который был в то время центром молекулярно-генетических исследований в СССР.В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1982 году перешел в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (ныне ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации) на должность старшего научного сотрудника в лабораторию генетики плазмид.В 1989 году после защиты докторской диссертации возглавил лабораторию генной инженерии патогенных микроорганизмов в институте.В 1995 году был назначен на должность заместителя директора института по научной работе. В течение двух лет временно исполнял обязанности директора института.В 1999 году был назначен директором Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.Параллельно Александр Гинцбург продолжает руководить лабораторией генной инженерии патогенных микроорганизмов. Кроме того, в 2000 году ученый возглавил кафедру инфектологии медико-профилактического факультета послевузовского профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (ныне кафедра инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета). Александр Гинцбург – один из ведущих специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных микроорганизмов. Основными направлениями научных исследований института, курируемых Гинцбургом, являются: молекулярные механизмы взаимодействия патогенных бактерий и человеческого организма; механизмы формирования эпидемически значимых штаммов, выделенных как из природных очагов, так и при вспышках госпитальных инфекций на основе изучения возбудителей инфекционных заболеваний с помощью современных геномных технологий; создание диагностических тест-систем для идентификации возбудителей инфекционных заболеваний на основе полимеразной цепной реакции; создание концепции покоящегося (некультивируемого) состояния патогенных бактерий, позволяющего возбудителям особо опасных инфекций формировать эндемичные природные очаги; обоснование необходимости молекулярно-генетического мониторинга за возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний; разработка новых подходов к терапии хронических инфекционных заболеваний, основанных на создании антипатогенных препаратов, обладающих способностью понижать или блокировать вирулентность бактерий и др.Александр Гинцбург руководил разработкой противовирусного препарата "Циклоферон", вакцин от лихорадки Эбола ("ГамЭвак" и "ГамЭвак-Комбо") и нового коронавируса ("Гам-Ковид-Вак/Спутник V", "Спутник Лайт").Ученый является членом редакционной коллегии российских журналов по медицинской микробиологии: "Журнала микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии" и "Молекулярная генетика, микробиология и вирусология", автором более чем 300 научных трудов, в том числе двух монографий, имеет 15 авторских свидетельств на изобретения.Александр Гинцбург – доктор биологических наук (1989), профессор (1996).Член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН, 2000), академик РАМН (2004), академик РАН (2013, отделение медицинских наук РАН).Гинцбург – лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2020 года, премии правительства РФ в области науки и техники 2003 года (в соавторстве). Награжден орденом Дружбы (2019) и орденом Александра Невского (2021). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, справки, российская академия наук, курчатовский институт, александр гинцбург