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Гинцбурга наградили орденом Александра Невского
Гинцбурга наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 08.11.2021
Гинцбурга наградили орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:54
2021-11-08T20:22
россия
общество
владимир путин
александр невский
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.В документе отмечается, что специалист удостоен награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.Гинцбург возглавляет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, разработавший первую в мире вакцину от коронавируса — "Спутник V". Препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами он занимает второе место в мире.
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россия, общество, владимир путин, александр невский, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург
19:54 08.11.2021 (обновлено: 20:22 08.11.2021)
 
Гинцбурга наградили орденом Александра Невского

Гинцбурга наградили орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В документе отмечается, что специалист удостоен награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Гинцбург возглавляет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, разработавший первую в мире вакцину от коронавируса — "Спутник V". Препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами он занимает второе место в мире.
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РоссияОбществоВладимир ПутинАлександр НевскийНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр Гинцбург
 
 
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