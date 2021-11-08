https://ria.ru/20211108/orden-1758124651.html

Гинцбурга наградили орденом Александра Невского

Гинцбурга наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 08.11.2021

Гинцбурга наградили орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:54

2021-11-08T19:54

2021-11-08T20:22

россия

общество

владимир путин

александр невский

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.В документе отмечается, что специалист удостоен награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.Гинцбург возглавляет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, разработавший первую в мире вакцину от коронавируса — "Спутник V". Препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами он занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757993867.html

россия

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2021

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россия, общество, владимир путин, александр невский, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург