https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html
В Германии нашли альтернативу "Северному потоку — 2"
В Германии рассказали, кому выгодно заморозить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 10.11.2021
В Германии нашли альтернативу "Северному потоку — 2"
Читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung прокомментировали статью Штефана Корнелиуса, где он призвал немецкое правительство "заморозить" российский... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:49
2021-11-10T20:49
2021-11-10T20:53
в мире
германия
северный поток — 2
клаус эрнст
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung прокомментировали статью Штефана Корнелиуса, где он призвал немецкое правительство "заморозить" российский трубопровод "Северный поток — 2".Журналист заявил, что новые власти Германии должны "разделить владельца газа и оператора сети", чтобы избавиться от проблемной "российской газовой зависимости", которая якобы досталась ей в наследство от предшественников.Не все комментаторы согласились с мнением автора.""Северный поток — 2" — гениальный проект для остро необходимой энергетической безопасности, экологичный, рассчитанный на многие годы, обходящийся без каких-то посредников между поставщиком и клиентом, но с момента появления он подвергается нападкам со стороны тех, кто действует против сближения Германии и России", — написал пользователь под ником muenchnerkindl."Естественно, это не нравится США и старым приверженцам холодной войны, потому что американцы предпочли бы продавать нам свой дорогой сланцевый газ, добываемый к тому же очень вредным для природы методом", — добавил в ответ Karl Ranseier.Некоторые при этом отметили, что, по их мнению, у газа как источника энергии есть альтернативы."Мы без всякой нужды отправили на свалку самый дешевый и надежный вид альтернативной энергии: атомную", — предложил свой вариант читатель Harry_Niebuhr."Энергетический голод нас погубит. Мы должны изменить мышление. <…> Газ и нефть должны остаться в земле", — подчеркнул комментатор под ником wolf.Ранее член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст призвал к срочному запуску проекта, так как "немецкие потребители газа ощущают острую необходимость" в этом."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, германия, северный поток — 2, клаус эрнст, россия
20:49 10.11.2021 (обновлено: 20:53 10.11.2021)
В Германии рассказали, кому выгодно заморозить "Северный поток — 2"
Читатели Süddeutsche Zeitung: с "Северным потоком — 2" борются противники дружбы с Россией
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung
прокомментировали статью Штефана Корнелиуса, где он призвал немецкое правительство "заморозить" российский трубопровод "Северный поток — 2
".
Журналист заявил, что новые власти Германии должны "разделить владельца газа и оператора сети", чтобы избавиться от проблемной "российской газовой зависимости", которая якобы досталась ей в наследство от предшественников.
Не все комментаторы согласились с мнением автора.
""Северный поток — 2" — гениальный проект для остро необходимой энергетической безопасности, экологичный, рассчитанный на многие годы, обходящийся без каких-то посредников между поставщиком и клиентом, но с момента появления он подвергается нападкам со стороны тех, кто действует против сближения Германии и России", — написал пользователь под ником muenchnerkindl.
"Естественно, это не нравится США и старым приверженцам холодной войны, потому что американцы предпочли бы продавать нам свой дорогой сланцевый газ, добываемый к тому же очень вредным для природы методом", — добавил в ответ Karl Ranseier.
Некоторые при этом отметили, что, по их мнению, у газа как источника энергии есть альтернативы.
"Мы без всякой нужды отправили на свалку самый дешевый и надежный вид альтернативной энергии: атомную", — предложил свой вариант читатель Harry_Niebuhr.
"Энергетический голод нас погубит. Мы должны изменить мышление. <…> Газ и нефть должны остаться в земле", — подчеркнул комментатор под ником wolf.
Ранее член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст
призвал к срочному запуску проекта, так как "немецкие потребители газа ощущают острую необходимость" в этом.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии
и Европейского союза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>