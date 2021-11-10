https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html

В Германии нашли альтернативу "Северному потоку — 2"

В Германии рассказали, кому выгодно заморозить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 10.11.2021

В Германии нашли альтернативу "Северному потоку — 2"

Читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung прокомментировали статью Штефана Корнелиуса, где он призвал немецкое правительство "заморозить" российский... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:49

2021-11-10T20:49

2021-11-10T20:53

в мире

германия

северный поток — 2

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россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung прокомментировали статью Штефана Корнелиуса, где он призвал немецкое правительство "заморозить" российский трубопровод "Северный поток — 2".Журналист заявил, что новые власти Германии должны "разделить владельца газа и оператора сети", чтобы избавиться от проблемной "российской газовой зависимости", которая якобы досталась ей в наследство от предшественников.Не все комментаторы согласились с мнением автора.""Северный поток — 2" — гениальный проект для остро необходимой энергетической безопасности, экологичный, рассчитанный на многие годы, обходящийся без каких-то посредников между поставщиком и клиентом, но с момента появления он подвергается нападкам со стороны тех, кто действует против сближения Германии и России", — написал пользователь под ником muenchnerkindl."Естественно, это не нравится США и старым приверженцам холодной войны, потому что американцы предпочли бы продавать нам свой дорогой сланцевый газ, добываемый к тому же очень вредным для природы методом", — добавил в ответ Karl Ranseier.Некоторые при этом отметили, что, по их мнению, у газа как источника энергии есть альтернативы."Мы без всякой нужды отправили на свалку самый дешевый и надежный вид альтернативной энергии: атомную", — предложил свой вариант читатель Harry_Niebuhr."Энергетический голод нас погубит. Мы должны изменить мышление. <…> Газ и нефть должны остаться в земле", — подчеркнул комментатор под ником wolf.Ранее член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст призвал к срочному запуску проекта, так как "немецкие потребители газа ощущают острую необходимость" в этом."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211109/potok-1758148625.html

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

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германия

россия

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в мире, германия, северный поток — 2, клаус эрнст, россия