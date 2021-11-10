https://ria.ru/20211110/gaz-1758463392.html

"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину

"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину - РИА Новости, 10.11.2021

"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину

"Газпром" не стал бронировать на четверг дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но опять выкупил часть на украинской границе со... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:33

2021-11-10T19:33

2021-11-10T19:58

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на четверг дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но опять выкупил часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.Польский оператор ГТС Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на четверг дополнительные транспортные мощности газопровода Ямал-Европа в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.В свою очередь, "Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на четверг дополнительные мощности на гринце с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской ГТС на границе со Словакией по итогам прошедшего аукциона, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть предлагавшегося объема - 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.Таким образом, результаты прошедших аукционов повторяют транспортную схему "Газпрома" по прокачке газа в Европу через Польшу и Украину, которой он воспользовался в среду, и не предполагают дальнешего увеличения транзита.Так, заявки на прокачку через украинскую ГТС сегодня указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок (109 миллионов кубметров). Увеличен по сравнению со вторником и поток газа через Польшу по Ямал-Европе (но он идет в рамках брони на ноябрь)."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".

https://ria.ru/20211110/gazprom-1758404292.html

https://ria.ru/20211110/gaz-1758385888.html

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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