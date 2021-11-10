Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/gaz-1758463392.html
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину - РИА Новости, 10.11.2021
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину
"Газпром" не стал бронировать на четверг дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но опять выкупил часть на украинской границе со... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:33
2021-11-10T19:58
украина
словакия
польша
газпром
экономика
в мире
природный газ
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:347:3023:2047_1920x0_80_0_0_bd3fa6c9212a95221f7a2c30af072a39.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на четверг дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но опять выкупил часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.Польский оператор ГТС Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на четверг дополнительные транспортные мощности газопровода Ямал-Европа в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.В свою очередь, "Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на четверг дополнительные мощности на гринце с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской ГТС на границе со Словакией по итогам прошедшего аукциона, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть предлагавшегося объема - 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.Таким образом, результаты прошедших аукционов повторяют транспортную схему "Газпрома" по прокачке газа в Европу через Польшу и Украину, которой он воспользовался в среду, и не предполагают дальнешего увеличения транзита.Так, заявки на прокачку через украинскую ГТС сегодня указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок (109 миллионов кубметров). Увеличен по сравнению со вторником и поток газа через Польшу по Ямал-Европе (но он идет в рамках брони на ноябрь)."Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
https://ria.ru/20211110/gazprom-1758404292.html
https://ria.ru/20211110/gaz-1758385888.html
https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html
украина
словакия
польша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5091070c5fe80fa90ac20a20e26013d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, словакия, польша, газпром, экономика, в мире, природный газ, европа, gaz-system, оператор гтс украины, россия
19:33 10.11.2021 (обновлено: 19:58 10.11.2021)
 
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Польшу и Украину

"Газпром" не забронировал на четверг допмощности для транзита газа через Польшу и Украину

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на четверг дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но опять выкупил часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.
Польский оператор ГТС Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на четверг дополнительные транспортные мощности газопровода Ямал-Европа в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
Вчера, 14:47
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до максимума
В свою очередь, "Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на четверг дополнительные мощности на гринце с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской ГТС на границе со Словакией по итогам прошедшего аукциона, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть предлагавшегося объема - 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.
Таким образом, результаты прошедших аукционов повторяют транспортную схему "Газпрома" по прокачке газа в Европу через Польшу и Украину, которой он воспользовался в среду, и не предполагают дальнешего увеличения транзита.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
Вчера, 13:14
В Молдавии посчитали, сколько сэкономят благодаря контракту с "Газпромом"
Так, заявки на прокачку через украинскую ГТС сегодня указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок (109 миллионов кубметров). Увеличен по сравнению со вторником и поток газа через Польшу по Ямал-Европе (но он идет в рамках брони на ноябрь).
"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 08:00
На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
 
УкраинаСловакияПольшаГазпромЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаGaz-SystemОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Камчатские северные олени перестали быть на грани вымирания
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Камчатские северные олени перестали быть на грани вымиранияГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы