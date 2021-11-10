https://ria.ru/20211110/gaz-1758377815.html

Молдавия опасается нехватки средств для покрытия долгов перед "Газпромом"

Молдавия опасается нехватки средств для покрытия долгов перед "Газпромом" - РИА Новости, 10.11.2021

Молдавия опасается нехватки средств для покрытия долгов перед "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что у компании может не хватить средств для погашения долга за российский газ. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:45

2021-11-10T12:45

2021-11-10T15:18

экономика

природный газ

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газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что у компании может не хватить средств для погашения долга за российский газ.Кроме того, Кишинев хочет предложить Москве новый контракт на поставку газа, добавил глава компании. Он пояснил, что к действующему соглашению стороны подписали уже 19 дополнений, что "очень неудобно"."Скорее всего, будет проще заключить новый контракт", — отметил Чебан.При этом условия действующего контракта с "Газпромом" позволят республике в следующие 14 месяцев сэкономить примерно 405 миллионов долларов в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке, подчеркнул глава "Молдовагаза".Он добавил, что многие сравнивают контрактные цены для Молдавии с условиями "Газпрома" для Венгрии или Болгарии, но это некорректно, так как эти страны получают сырье по "Турецкому потоку" и для них действуют другие тарифы.Говоря о задолженности за газ, который "Газпром" поставил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, Чебан отметил, что для решения этой проблемы нужно политическое решение.По словам главы "Молдовагаза", долг Приднестровья сегодня превышает семь миллиардов долларов, поэтому решение этой проблемы будет довольно сложным.Продление газового контрактаВ конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" продлили на пять лет соглашение на поставку газа при условии проведения аудита задолженности в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет.По оценке президента Молдавии Майи Санду, общий долг страны перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, из них правый берег Днестра должен 430 миллионов. По ее словам, "несправедливо и нечестно" требовать от Кишинева заплатить семь миллиардов за газ, который ушел потребителям на неподконтрольном ему левобережье, где расположена самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика.Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, в свою очередь, в октябре заявлял, что "тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов".Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский в интервью РИА Новости в сентябре сообщил, что Тирасполь "не отказывается от своего долга" за российский газ и готов оплатить все, что потребил.

https://ria.ru/20211101/moldaviya-1757301684.html

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

https://ria.ru/20211103/igra-1757659035.html

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экономика, природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз