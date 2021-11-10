12:45 10.11.2021 (обновлено: 15:18 10.11.2021)
Молдавия опасается нехватки средств для покрытия долгов перед "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" Чебан опасается нехватки средств для покрытия долгов перед "Газпромом"
© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
© Sputnik / Mihai Caraus
КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что у компании может не хватить средств для погашения долга за российский газ.
"После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с "Газпромом". У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить", — сказал он на брифинге.
Кроме того, Кишинев хочет предложить Москве новый контракт на поставку газа, добавил глава компании. Он пояснил, что к действующему соглашению стороны подписали уже 19 дополнений, что "очень неудобно".
"Скорее всего, будет проще заключить новый контракт", — отметил Чебан.
При этом условия действующего контракта с "Газпромом" позволят республике в следующие 14 месяцев сэкономить примерно 405 миллионов долларов в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке, подчеркнул глава "Молдовагаза".
Он добавил, что многие сравнивают контрактные цены для Молдавии с условиями "Газпрома" для Венгрии или Болгарии, но это некорректно, так как эти страны получают сырье по "Турецкому потоку" и для них действуют другие тарифы.
Говоря о задолженности за газ, который "Газпром" поставил в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, Чебан отметил, что для решения этой проблемы нужно политическое решение.
"Вопрос долга Приднестровья будет обсуждаться в рамках молдавско-российской межправительственной комиссии. Мы говорили о разных возможностях, например о переводе долга на компанию "Тираспольтрансгаз", — заявил он.
По словам главы "Молдовагаза", долг Приднестровья сегодня превышает семь миллиардов долларов, поэтому решение этой проблемы будет довольно сложным.
Продление газового контракта
В конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" продлили на пять лет соглашение на поставку газа при условии проведения аудита задолженности в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет.
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По оценке президента Молдавии Майи Санду, общий долг страны перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, из них правый берег Днестра должен 430 миллионов. По ее словам, "несправедливо и нечестно" требовать от Кишинева заплатить семь миллиардов за газ, который ушел потребителям на неподконтрольном ему левобережье, где расположена самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, в свою очередь, в октябре заявлял, что "тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов".
Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский в интервью РИА Новости в сентябре сообщил, что Тирасполь "не отказывается от своего долга" за российский газ и готов оплатить все, что потребил.