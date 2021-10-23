https://ria.ru/20211023/moldaviya-1755957123.html

"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ

"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ - РИА Новости, 23.10.2021

"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ

Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T17:08

2021-10-23T17:08

2021-10-23T17:38

экономика

молдавия

газпром

россия

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.Куприянов пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ."В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга.При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову"."Здесь нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал он.Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на котором висят долги Молдовы "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211023/gaz-1755938351.html

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экономика, молдавия, газпром, россия