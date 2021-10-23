Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211023/moldaviya-1755957123.html
"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ
"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ - РИА Новости, 23.10.2021
"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ
Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T17:08
2021-10-23T17:38
экономика
молдавия
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/38/1561073870_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_15bfbb0d03312f5802d7c39da8558e06.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов."В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.Куприянов пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ."В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга.При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову"."Здесь нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал он.Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на котором висят долги Молдовы "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211023/gaz-1755938351.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/38/1561073870_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_0a5bb006eb223b1d5d470e4110066310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, молдавия, газпром, россия
17:08 23.10.2021 (обновлено: 17:38 23.10.2021)
 
"Газпром" прекратит поставки, если Молдавия не оплатит долг за газ

"Газпром" допустил прекращение поставок газа Молдавии с 1 декабря из-за позиции Кишинева

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.
Куприянов пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ.
"В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.
При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга.
"Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.
При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".
"Здесь нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал он.
Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на котором висят долги Молдовы "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", - подчеркнул он.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
Вчера, 13:41
Молдавия попросила у Украины 15 миллионов кубов газа, заявили в Раде
 
ЭкономикаМолдавияГазпромРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕС
04:13При столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человек
03:15Эксперт рассказала о повышении пенсий в ноябре
02:43Госдеп оценил намерение Турции выслать американского посла
02:42В ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственника
02:27На Украине задумались об апокалипсисе после слов Путина
02:15Водителям напомнили об опасностях на осенних дорогах
02:15Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
02:02"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризис
01:19Историографы рассказали о легендарной партизанке Надежде Троян
01:15Эксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-free
01:11Госдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"
00:33Рейтинг Байдена рекордно упал
23:46Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в Москве
23:39В Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в Турции
23:11Саратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"
22:52Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьме
22:40МИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран
22:05Хинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерам
21:46Основатель "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"
Лента новостейМолния
Экс-сотрудник MI6: Россия верит в свою способность "развалить" ЕСПри столкновении грузовика с автобусом в Калмыкии погибли пять человекЭксперт рассказала о повышении пенсий в ноябреГосдеп оценил намерение Турции выслать американского послаВ ПФР объяснили, как получить пенсию за умершего родственникаНа Украине задумались об апокалипсисе после слов ПутинаВодителям напомнили об опасностях на осенних дорогахНазваны особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период"Отчаявшиеся люди": Пушков дал совет Молдавии, устроившей газовый кризисИсториографы рассказали о легендарной партизанке Надежде ТроянЭксперт рассказала, что не нужно покупать в duty-freeГосдеп США объявил россиян "бездомной национальностью"Рейтинг Байдена рекордно упалФедор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона на шоу Bellator в МосквеВ Германии отреагировали на объявление послов персонами нон грата в ТурцииСаратовец погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить "болгаркой"Тела заключенных нашли в эквадорской тюрьмеМИД Турции официально не объявил персонами нон грата послов десяти странХинштейн опроверг сообщения об изменении правил доступа к мессенджерамОснователь "Агаты Кристи" объяснил резкое высказывание о "Ельцин Центре"