https://ria.ru/20211110/gaz-1758376505.html

В России 110 тысяч домовладений бесплатно подключат к газу до конца года

В России 110 тысяч домовладений бесплатно подключат к газу до конца года - РИА Новости, 10.11.2021

В России 110 тысяч домовладений бесплатно подключат к газу до конца года

Минэнерго РФ ожидает, что до конца года будет выполнено около 110 тысяч заявок на бесплатное подключение домовладений к газу, заявил министр энергетики РФ... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:39

2021-11-10T12:39

2021-11-10T14:06

общество

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

николай шульгинов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735245267_0:226:3002:1914_1920x0_80_0_0_bc798ef24288f89b1f3df3260c82f793.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает, что до конца года будет выполнено около 110 тысяч заявок на бесплатное подключение домовладений к газу, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."До конца года планируем около 110 тысяч заявок реализовать. Я думаю, что в 2022 году мы обязаны выполнить такую амбициозную программу по догазификации", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.Он напомнил, что с начала года поступило уже 470 тысяч заявок на выполнение работ по догазификации, которые подразумевают бесплатное доведение газа к границам участков домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.Общее же число домовладений, которые могут быть подключены к газу в рамках программы догазификации, будет ниже более ранних прогнозов и составит порядка 2-2,5 миллиона, сообщил он. "Четыре миллиона - это была предварительная величина заявок, но наша оценка говорит, что это будет, наверное, 2-2,5 миллиона. Потому что есть требования по наличию правоустанавливающих документов на участок, здание. Поэтому мы считаем, что будет меньше", - сказал Шульгинов.Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754963587.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия