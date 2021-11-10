https://ria.ru/20211110/gaz-1758376505.html
В России 110 тысяч домовладений бесплатно подключат к газу до конца года
В России 110 тысяч домовладений бесплатно подключат к газу до конца года - РИА Новости, 10.11.2021
В России 110 тысяч домовладений бесплатно подключат к газу до конца года
Минэнерго РФ ожидает, что до конца года будет выполнено около 110 тысяч заявок на бесплатное подключение домовладений к газу, заявил министр энергетики РФ... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:39
2021-11-10T12:39
2021-11-10T14:06
общество
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
николай шульгинов
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ ожидает, что до конца года будет выполнено около 110 тысяч заявок на бесплатное подключение домовладений к газу, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."До конца года планируем около 110 тысяч заявок реализовать. Я думаю, что в 2022 году мы обязаны выполнить такую амбициозную программу по догазификации", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.Он напомнил, что с начала года поступило уже 470 тысяч заявок на выполнение работ по догазификации, которые подразумевают бесплатное доведение газа к границам участков домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.Общее же число домовладений, которые могут быть подключены к газу в рамках программы догазификации, будет ниже более ранних прогнозов и составит порядка 2-2,5 миллиона, сообщил он. "Четыре миллиона - это была предварительная величина заявок, но наша оценка говорит, что это будет, наверное, 2-2,5 миллиона. Потому что есть требования по наличию правоустанавливающих документов на участок, здание. Поэтому мы считаем, что будет меньше", - сказал Шульгинов.Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.
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общество, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия
12:39 10.11.2021 (обновлено: 14:06 10.11.2021)
В России 110 тысяч домовладений бесплатно подключат к газу до конца года
Глава Минэнерго Шульгинов: 110 тысяч домовладений бесплатно подключат к газу до конца года
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ
ожидает, что до конца года будет выполнено около 110 тысяч заявок на бесплатное подключение домовладений к газу, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов
.
"До конца года планируем около 110 тысяч заявок реализовать. Я думаю, что в 2022 году мы обязаны выполнить такую амбициозную программу по догазификации", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации
.
Он напомнил, что с начала года поступило уже 470 тысяч заявок на выполнение работ по догазификации, которые подразумевают бесплатное доведение газа к границам участков домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.
"Около 90 тысяч уже реализовано с доведением газопроводов до границ участков, (из них – ред.) около 23 тысяч реализовано уже с поставкой газа гражданам", - сказал министр.
Общее же число домовладений, которые могут быть подключены к газу в рамках программы догазификации, будет ниже более ранних прогнозов и составит порядка 2-2,5 миллиона, сообщил он. "Четыре миллиона - это была предварительная величина заявок, но наша оценка говорит, что это будет, наверное, 2-2,5 миллиона. Потому что есть требования по наличию правоустанавливающих документов на участок, здание. Поэтому мы считаем, что будет меньше", - сказал Шульгинов.
Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).
В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.