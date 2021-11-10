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Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 10.11.2021
Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе на открытии торгов падают на восемь процентов — ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:37
2021-11-10T10:37
2021-11-10T11:47
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе на открытии торгов падают на восемь процентов — ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.В самом начале дня декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) торговались на уровне 791,6 доллара за тысячу кубов, а к 10:07 мск чуть подросли — до 793,2 доллара. Тем не менее это на 8,4 процента ниже расчетной цены, установленной накануне.Снижением рынок реагирует на увеличение поставок российского газа. Так, 8 ноября "Газпром" завершил закачку в российские подземные хранилища и на следующий день приступил к пополнению запасов топлива в Европе. К сегодняшнему утру прокачка в Германию по трубопроводу "Ямал — Европа" выросла до 1,2 миллиона кубометров в час.В последние месяцы европейский газовый рынок существенно лихорадит. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября они подорожали более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Кроме того, Европа вошла в сезон активного отбора газа из ПХГ, находясь на многолетнем минимуме по уровню запасов топлива. И если предстоящая зима окажется суровой, то есть риск нового скачка цен.
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экономика, природный газ, европа, россия
10:37 10.11.2021 (обновлено: 11:47 10.11.2021)
Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе упали более чем на 8%, ниже 800 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Цены на газ в Европе
на открытии торгов падают на восемь процентов — ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures
.
В самом начале дня декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) торговались на уровне 791,6 доллара за тысячу кубов, а к 10:07 мск чуть подросли — до 793,2 доллара. Тем не менее это на 8,4 процента ниже расчетной цены, установленной накануне.
Снижением рынок реагирует на увеличение поставок российского газа. Так, 8 ноября "Газпром
" завершил закачку в российские подземные хранилища и на следующий день приступил к пополнению запасов топлива в Европе. К сегодняшнему утру прокачка в Германию
по трубопроводу "Ямал — Европа" выросла до 1,2 миллиона кубометров в час.
В последние месяцы европейский газовый рынок существенно лихорадит. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября они подорожали более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Кроме того, Европа вошла в сезон активного отбора газа из ПХГ, находясь на многолетнем минимуме по уровню запасов топлива. И если предстоящая зима окажется суровой, то есть риск нового скачка цен.