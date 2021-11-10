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Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике
Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике - РИА Новости, 10.11.2021
Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике
Пенсионер Джамал Газимагомедов из дагестанского поселка Хушет в свои 68 лет свободно крутит "солнышко" на турнике, а также выполняет подъем с переворотом и подтягивания.
2021-11-10T14:09
2021-11-10T14:09
2021-11-10T14:09
спорт
видео
республика дагестан
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Мужчина полюбил спорт во время службы в армии, с тех пор не проводит ни дня без зарядки. По словам физкультурника, без спорта, свежего воздуха и поездок на берег Каспийского моря он больше подвержен вирусам и простуде.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике
Пенсионер Джамал Газимагомедов из дагестанского поселка Хушет в свои 68 лет свободно крутит "солнышко" на турнике, а также выполняет подъем с переворотом и подтягивания. Мужчина полюбил спорт во время службы в армии, с тех пор не проводит ни дня без зарядки. По словам физкультурника, без спорта, свежего воздуха и поездок на берег Каспийского моря он больше подвержен вирусам и простуде.
2021-11-10T14:09
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PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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спорт, видео, республика дагестан, видео
Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике
Пенсионер Джамал Газимагомедов из дагестанского поселка Хушет в свои 68 лет свободно крутит "солнышко" на турнике, а также выполняет подъем с переворотом и подтягивания.
2021-11-10T14:09
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PT1M48S
Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике
Пенсионер Джамал Газимагомедов из дагестанского поселка Хушет в свои 68 лет свободно крутит "солнышко" на турнике, а также выполняет подъем с переворотом и подтягивания.