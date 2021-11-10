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Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике

Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике - РИА Новости, 10.11.2021

Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике

Пенсионер Джамал Газимагомедов из дагестанского поселка Хушет в свои 68 лет свободно крутит "солнышко" на турнике, а также выполняет подъем с переворотом и подтягивания.

2021-11-10T14:09

2021-11-10T14:09

2021-11-10T14:09

спорт

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республика дагестан

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Мужчина полюбил спорт во время службы в армии, с тех пор не проводит ни дня без зарядки. По словам физкультурника, без спорта, свежего воздуха и поездок на берег Каспийского моря он больше подвержен вирусам и простуде.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Секрет здоровья из Дагестана: "солнышко" на турнике Пенсионер Джамал Газимагомедов из дагестанского поселка Хушет в свои 68 лет свободно крутит "солнышко" на турнике, а также выполняет подъем с переворотом и подтягивания. Мужчина полюбил спорт во время службы в армии, с тех пор не проводит ни дня без зарядки. По словам физкультурника, без спорта, свежего воздуха и поездок на берег Каспийского моря он больше подвержен вирусам и простуде. 2021-11-10T14:09 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, видео, республика дагестан, видео