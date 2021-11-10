https://ria.ru/20211110/danchenko-1758441384.html

Данченко не признал в США вину в лжесвидетельстве о контактах Трампа

Данченко не признал в США вину в лжесвидетельстве о контактах Трампа - РИА Новости, 10.11.2021

Данченко не признал в США вину в лжесвидетельстве о контактах Трампа

Россиянин Игорь Данченко отказался в американском суде признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно связей Дональда Трампа с Россией, якобы... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:34

2021-11-10T17:34

2021-11-10T18:04

в мире

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149807/29/1498072918_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_622a686d39db13155fddb26f194dd59a.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Россиянин Игорь Данченко отказался в американском суде признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно связей Дональда Трампа с Россией, якобы имевших место в период президентской кампании 2016 года."Невиновен, ваша честь", - ответил он на вопрос судьи.Аналитику, который предположительно участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента в интересах его внутриполитических противников, грозит до 25 лет лишения свободы, если его осудят по всем пяти пунктам.Данченко в среду во второй раз предстал перед федеральным судом по восточному округу штата Виргиния. Он отказался от того, чтобы ему зачитали обвинения, и сразу дал на них ответ. На прошлой неделе суд, который расположен в городе Александрии, постановил освободить его под залог в 100 тысяч долларов.Начало слушаний дела по существу судья Энтони Тренга назначил на апрель будущего года после того, представители прокуратуры сообщили, что им требуется несколько месяцев на подготовку доказательной базы к представлению.Срок определен после совещания с адвокатом, который дал понять, что не настаивает на ускоренном процессе, и представителями обвинения.Те сообщили, что планируют представить "относительно объемный массив доказательств", включая секретные сведения и материалы, на разглашение которых необходимо получить дополнительные разрешения.Судья Энтони Тренга сначала назвал 18 апреля, но позднее упомянул 21 апреля. Сам подзащитный, его адвокат и представители обвинения не смогли конкретизировать РИА Новости дату следующего заседания, сказав, что будут дожидаться публикации решения."Весна 2022 года - это самый ранний срок", - сказал сотрудник прокуратуры, отвечая на вопрос судьи о времени готовности.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.Обвинение утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа. Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых выявил спецпрокурор Джон Дарем.

https://ria.ru/20211107/svedeniya-1757918418.html

https://ria.ru/20211003/svyazi-1752894293.html

https://ria.ru/20190323/1552028936.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дональд трамп