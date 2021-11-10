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Данченко не признал в США вину в лжесвидетельстве о контактах Трампа
Данченко не признал в США вину в лжесвидетельстве о контактах Трампа - РИА Новости, 10.11.2021
Данченко не признал в США вину в лжесвидетельстве о контактах Трампа
Россиянин Игорь Данченко отказался в американском суде признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно связей Дональда Трампа с Россией, якобы... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:34
2021-11-10T18:04
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Россиянин Игорь Данченко отказался в американском суде признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно связей Дональда Трампа с Россией, якобы имевших место в период президентской кампании 2016 года."Невиновен, ваша честь", - ответил он на вопрос судьи.Аналитику, который предположительно участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента в интересах его внутриполитических противников, грозит до 25 лет лишения свободы, если его осудят по всем пяти пунктам.Данченко в среду во второй раз предстал перед федеральным судом по восточному округу штата Виргиния. Он отказался от того, чтобы ему зачитали обвинения, и сразу дал на них ответ. На прошлой неделе суд, который расположен в городе Александрии, постановил освободить его под залог в 100 тысяч долларов.Начало слушаний дела по существу судья Энтони Тренга назначил на апрель будущего года после того, представители прокуратуры сообщили, что им требуется несколько месяцев на подготовку доказательной базы к представлению.Срок определен после совещания с адвокатом, который дал понять, что не настаивает на ускоренном процессе, и представителями обвинения.Те сообщили, что планируют представить "относительно объемный массив доказательств", включая секретные сведения и материалы, на разглашение которых необходимо получить дополнительные разрешения.Судья Энтони Тренга сначала назвал 18 апреля, но позднее упомянул 21 апреля. Сам подзащитный, его адвокат и представители обвинения не смогли конкретизировать РИА Новости дату следующего заседания, сказав, что будут дожидаться публикации решения."Весна 2022 года - это самый ранний срок", - сказал сотрудник прокуратуры, отвечая на вопрос судьи о времени готовности.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.Обвинение утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа. Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых выявил спецпрокурор Джон Дарем.
https://ria.ru/20211107/svedeniya-1757918418.html
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в мире, сша, дональд трамп
17:34 10.11.2021 (обновлено: 18:04 10.11.2021)
 
Данченко не признал в США вину в лжесвидетельстве о контактах Трампа

Данченко не признал в США вину в лжесвидетельстве о контактах Трампа с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Россиянин Игорь Данченко отказался в американском суде признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно связей Дональда Трампа с Россией, якобы имевших место в период президентской кампании 2016 года.
"Невиновен, ваша честь", - ответил он на вопрос судьи.
Аналитику, который предположительно участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента в интересах его внутриполитических противников, грозит до 25 лет лишения свободы, если его осудят по всем пяти пунктам.
Данченко в среду во второй раз предстал перед федеральным судом по восточному округу штата Виргиния. Он отказался от того, чтобы ему зачитали обвинения, и сразу дал на них ответ. На прошлой неделе суд, который расположен в городе Александрии, постановил освободить его под залог в 100 тысяч долларов.
Начало слушаний дела по существу судья Энтони Тренга назначил на апрель будущего года после того, представители прокуратуры сообщили, что им требуется несколько месяцев на подготовку доказательной базы к представлению.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
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СМИ сообщили, кто снабжал Данченко ложными сведениями для "досье" на Трампа
Срок определен после совещания с адвокатом, который дал понять, что не настаивает на ускоренном процессе, и представителями обвинения.
Те сообщили, что планируют представить "относительно объемный массив доказательств", включая секретные сведения и материалы, на разглашение которых необходимо получить дополнительные разрешения.
Судья Энтони Тренга сначала назвал 18 апреля, но позднее упомянул 21 апреля. Сам подзащитный, его адвокат и представители обвинения не смогли конкретизировать РИА Новости дату следующего заседания, сказав, что будут дожидаться публикации решения.
"Весна 2022 года - это самый ранний срок", - сказал сотрудник прокуратуры, отвечая на вопрос судьи о времени готовности.
После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.
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Обвинение утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".
В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы. В США версию о "сговоре" дезавуировали и сейчас расследуют подоплеку кампании против Трампа. Данченко стал одним из трех обвиняемых, которых выявил спецпрокурор Джон Дарем.
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