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В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР

В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР - РИА Новости, 10.11.2021

В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР

Совфед на заседании в среду одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:00

2021-11-10T14:00

2021-11-10T14:00

политика

коррупция

пенсионный фонд рф

совет федерации рф

елена бибикова

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.По словам заместителя председателя социального комитета СФ Елены Бибиковой, бюджет Пенсионного фонда пополнят конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, коррупция, пенсионный фонд рф, совет федерации рф, елена бибикова, россия