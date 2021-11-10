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В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР
В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР - РИА Новости, 10.11.2021
В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР
Совфед на заседании в среду одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:00
2021-11-10T14:00
2021-11-10T14:00
политика
коррупция
пенсионный фонд рф
совет федерации рф
елена бибикова
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.По словам заместителя председателя социального комитета СФ Елены Бибиковой, бюджет Пенсионного фонда пополнят конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.
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политика, коррупция, пенсионный фонд рф, совет федерации рф, елена бибикова, россия
В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с коррупционеров в ПФР
Совфед одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров