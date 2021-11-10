Белоруссия увеличила состав дежурных сил ПВО на границе

МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Белоруссия усилила охрану рубежей на польском и литовском направлениях, заявили в Минобороны республики."Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны", — сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее Минск неоднократно выступал против активизации НАТО, увеличения группировки альянса и военных учений у белорусских границ. В ноябре командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил о значительном росте интенсивности полетов боевой и разведывательной иностранной авиации в этом районе.Ситуация на польско-белорусской границеВ последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Белоруссия усилила охрану рубежей на польском и литовском направлениях, заявили в Минобороны республики.
"Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны", — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минск неоднократно выступал против активизации НАТО, увеличения группировки альянса и военных учений у белорусских границ.
В ноябре командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб заявил о значительном росте интенсивности полетов боевой и разведывательной иностранной авиации в этом районе.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Прибалты возлагают ответственность за создание миграционного кризиса на белорусов, Минск все обвинения отвергает.
В понедельник несколько тысяч находящихся в Белоруссии мигрантов, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Оказавшись перед заграждением, они попытались объяснить, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
Польские силовики их не пропускают, периодически применяя слезоточивый газ. Беженцы разбили лагерь и продолжают предпринимать попытки преодолеть препятствия.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
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